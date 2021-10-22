ING Türkiye'ye globalden CIO transferi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyorVay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!#Marmara Denizi
Moskova zaferi sonrası büyük tehlike Tablo değişti ve 2 yıl sonra...Moskova zaferi sonrası büyük tehlike! Tablo değişti ve 2 yıl sonra...#Şampiyonlar Ligi
Uğur Şahin ve Özlem Türeciden Turkovac açıklamasıUğur Şahin ve Özlem Türeci'den Turkovac açıklaması!#Uğur Şahin
Erdoğan dev rakamı açıkladı: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştıErdoğan dev rakamı açıkladı: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kan donduran olayda yeni ayrıntılar: Bana neden dolu silahı verdinizKan donduran olayda yeni ayrıntılar: Bana neden dolu silahı verdiniz#Alec Baldwin
Dünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmelDünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmel!#Pfizer Biontech
Şişli’de çocuğuna dehşeti yaşatmıştı Yeni gelişme… Bakanlığın avukatı itiraz ettiŞişli’de çocuğuna dehşeti yaşatmıştı! Yeni gelişme… Bakanlığın avukatı itiraz etti#Şişli
Euroleaguein yerine NBA Avrupa mı geliyor Resmi açıklama...Euroleague'in yerine NBA Avrupa mı geliyor? Resmi açıklama...#THY Euroleague
Göz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldıGöz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldı!#Göz Kanseri
İlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemişİlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemiş#Miray Daner
İzmirde tarihi buluş Kanıtlanmış oldu...İzmir'de tarihi buluş! 'Kanıtlanmış oldu...'#İzmir
Gözler yine ABDde Kritik hafta...Gözler yine ABD'de! Kritik hafta...#Kripto Para Piyasası
Müşterisi yıkamaya getirdi, hemen satın aldı Servet değerindeMüşterisi yıkamaya getirdi, hemen satın aldı! Servet değerinde#Halı
Hollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm buHollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm bu! #Halyna Hutchins
Özcan Denizden sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlumÖzcan Deniz'den sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlum!#Özcan Deniz
HABERLERAtamalar Haberleri

ING Türkiye'ye globalden CIO transferi

#ING Türkiye#Atama#CIO
ING Türkiyeye globalden CIO transferi

ING Türkiye’de Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı (CIO) ve İcra Kurulu Üyeliği görevine ING’de global deneyime sahip Wouter Meijs atandı.

Haberin Devamı

ING Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine, uluslararası geniş bir deneyime sahip ve son olarak ING Bulut Teknolojileri Global Direktörü olarak görev yapan Wouter Meijs atandı. ING’de teknoloji alanında birçok önemli görevde yer alan Meijs’in, BDDK süreçlerinin tamamlanmasını takiben 1 Ocak 2022 tarihinde yeni görevine başlaması planlanıyor. Dijitalleşmeyi bütüncül bir anlayışla ele alarak iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren ING Türkiye, Meijs’in yeni görevine atanmasıyla beraber teknoloji alanında ING ile global entegrasyonu en üst düzeye çıkaracak.

 

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hollanda’da tamamlayan ve 2006 yılında ING Yetenek Programı ile ING ailesine adım atan Meijs, birçok farklı kritik görevle birlikte DevOps Hizmet Dağıtım Merkezi, Avustralya ING Direct Uygulama Geliştirme Fonksiyonu ve ING Global Bulut Teknolojileri Yönetimi’nde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ING Türkiye#Atama#CIO

BAKMADAN GEÇME!

Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyor

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı Sonuçlar mükemmel...

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...

Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

Yine heykel faciası Bir kent bunu tartışıyor

Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor