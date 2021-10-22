ING Türkiye'ye globalden CIO transferi

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ING Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine, uluslararası geniş bir deneyime sahip ve son olarak ING Bulut Teknolojileri Global Direktörü olarak görev yapan Wouter Meijs atandı. ING’de teknoloji alanında birçok önemli görevde yer alan Meijs’in, BDDK süreçlerinin tamamlanmasını takiben 1 Ocak 2022 tarihinde yeni görevine başlaması planlanıyor. Dijitalleşmeyi bütüncül bir anlayışla ele alarak iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren ING Türkiye, Meijs’in yeni görevine atanmasıyla beraber teknoloji alanında ING ile global entegrasyonu en üst düzeye çıkaracak.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hollanda’da tamamlayan ve 2006 yılında ING Yetenek Programı ile ING ailesine adım atan Meijs, birçok farklı kritik görevle birlikte DevOps Hizmet Dağıtım Merkezi, Avustralya ING Direct Uygulama Geliştirme Fonksiyonu ve ING Global Bulut Teknolojileri Yönetimi’nde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.