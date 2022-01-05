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200 mühendis, 81 ilde göreve başladı

#Türk Telekom#Teknoloji#İK
200 mühendis, 81 ilde göreve başladı

Türk Telekom Genç Mühendis Programı’nın değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan yaklaşık 200 mühendis, Türkiye’nin 81 ilinde görevlerine başladı.

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Genç Mühendis Programı’nı başarıyla tamamlayan yaklaşık 200 mühendis network, erişim ve enerji sistemleri alanlarındaki görevlerine Türk Telekom bölge müdürlüklerinde başladı. 

“Genç ve eğitimli iş gücü dönüşümünü destekliyoruz” 

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, programa ilişkin şöyle konuştu: “Genç Mühendis Programı’nı hayata geçirdik. Programı başarıyla tamamlayan yaklaşık 200 genç mühendisimiz Türkiye’nin 81 ilinde bulunan bölge müdürlüklerimizde görevlerine başladı.”  

Genç Mühendis Programı’nı başarıyla tamamlayan ve Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürlüğü’nde Erişim Mühendisi olarak görevine başlayan Gamze Toprakçı, düşüncelerini şöyle ifade etti: “Mezuniyet sonrası iş hayatına atılmak için arayışlarım sürerken Türk Telekom’un ‘Genç Mühendisler’ projesi ile karşılaştım. İçeriğini incelediğimde benim gibi yeni mezun olmuş ve tecrübesi olmayan mühendislere iş imkânı sunulduğunu gördüm. Bu benim için çok büyük bir fırsattı; hemen başvurumu yaptım.” 

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Türk Telekom Adana Bölge Müdürlüğü’nde Erişim Mühendisi olarak göreve başlayan genç mühendis Mustafa Kahraman da şöyle konuştu: “Çevrimiçi olarak gerçekleşen yazılı ve sözlü aşamalarda bireysel ve takım çalışmasına yatkınlık bakımından kendi becerilerimi ve yapabileceklerimi değerlendirme imkânım da oldu. Takip eden süreçte görüşme yapılan illere düzenlenen seyahat organizasyonları ve ekiplerin bizleri sıcak karşılaması da değerli hissettirdi.”

Türk Telekom’un bölge müdürlüklerinde istihdam sağlamak üzere başlattığı Genç Mühendis Programı’na Türkiye’nin dört bir yanındaki 78 üniversiteden yaklaşık 7 bin genç başvurdu. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin elektrik elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden programa başvuran adaylardan yaklaşık 200’ü İngilizce ve genel yetenek sınavları ile vaka çalışması, insan kaynakları ve komisyon mülakatlarını başarıyla tamamlayarak Türk Telekom’da işe başladı.

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#Türk Telekom#Teknoloji#İK

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