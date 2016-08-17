MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Hoş gelişmeler, ilham veren fikirler

    Hoş gelişmeler, ilham veren fikirler

    Niobe
    17.08.2016 - 09:27 | Son Güncelleme:

    Fikir alışverişlerinin, bilgi toplama, bilgi edinme, ele geçen bilgiler veya hümanist ve toplumsal başlıkların ön plana çıkabileceği bir gün.

    Açıkça dile getirilen fikirleri bireyselleştirmemeli ve eleştirilere açık olmalıyız. Sabah saatlerinde, daha verimli işlere zaman ayırabilir, bazı alanlarda yeni başlangıçlar yapabilir, tecrübeli kişilerin tavsiyelerine ihtiyaç duyabiliriz. Dün de yazdığım gibi, Uranüs’ün görünümü, ilham verici fikirleri, yüksek yaratıcılığı, sürpriz başlangıçları, sürpriz gelişmeleri ve olumlu olayları akla getiriyor. İstememiz durumunda istediğimiz kişileri etkilemekte zorlanmıyoruz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: Niobe Aslı Temel , niobe burç yorumları

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.