Hoş gelişmeler, ilham veren fikirler

Açıkça dile getirilen fikirleri bireyselleştirmemeli ve eleştirilere açık olmalıyız. Sabah saatlerinde, daha verimli işlere zaman ayırabilir, bazı alanlarda yeni başlangıçlar yapabilir, tecrübeli kişilerin tavsiyelerine ihtiyaç duyabiliriz. Dün de yazdığım gibi, Uranüs’ün görünümü, ilham verici fikirleri, yüksek yaratıcılığı, sürpriz başlangıçları, sürpriz gelişmeleri ve olumlu olayları akla getiriyor. İstememiz durumunda istediğimiz kişileri etkilemekte zorlanmıyoruz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel