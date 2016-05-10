Havada aşk kokusu var!

Duygusal ve birbirimize karşı anlayışlıyız. Dün yazdığım yeni aşkları, ilişkilerde canlandırıcı planları, konuşmaları, iltifat, hediye ve şımarmayı destekleyen her başlığı ilgilendiren alanların ön planda olduğu günlerdeyiz. Olumlu ilişkiler kurabilir, yaratıcılık gerektiren işlerde(dekorasyon, estetik, moda, sanat, kozmetik v.b) kendimizi gösterebilir veya bu tarz işlere zaman ayırabiliriz. İş birlikleri, ortalıklar ve evlilikler açısından da yapıcı günler. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel