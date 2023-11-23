Zuladan çete elebaşı çıktı

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Kendilerine ‘Yol Yemezler’ diyen, cinayetten yaralamaya kadar bir dizi suça karışan çeteye düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Çete elebaşı M.S.A. ve bazı adamları villada dolap içine yaptıkları gizli bölmede gizlenirken yakalanarak yaka paça gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece’de 9 Ekim 2023 günü bir villanın bahçe çitini keserek içeri giren kişilerle villada bulunan kişiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada T.K. adlı bir kişi yaralandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çatışmanın ardından çalışma başlattı. Polis çatışmaya karışan bazı kişilerin çatışmanın yaşandığı villaya komşu bir villada kaldıklarını belirledi. Düzenlenen operasyonda bazı çete üyeleri yakalanırken, kaldıkları villada yapılan aramalarda, bodrum katta banyo içerisinde bulunan gizli bölmede 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 otomatik tabanca, 400 adet 9 mm çaplı mermi, 100 mermi kovanı, 13 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, çatışmaya karışan kişilerin kendilerine ‘Yol Yemezler’ diyen çete üyeleri olduğunu belirledi. Çetenin Silivri, Büyükçekmece ve Güngören’de faaliyet yürüttüğü, cinayet ve yaralamanın da arasında bulunduğu 11 eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’deki adreslere baskın düzenlendi. Çetenin kaldığı evlerin kapıları koçbaşları ile kırıldı. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan çete üyeleri yere yatırılıp ters kelepçelenerek emniyete götürüldü. 4 çete üyesinin cezaevinde olduğu belirtildi.

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Çete üyeleri kelepçe yere yatırılıp ters keleçe takılarak gözaltına alındı.

YAKA PAÇA GÖZALTI

Gözaltına alınan çete üyelerinin sorguları sürerken çete elebaşı M.S.A. ve bazı adamlarının Büyükçekmece’de bir villada gizlendiklerine yönelik bilgi alındı. Özel harekat polisleri eşliğinde villaya baskın yapıldı. Operasyonda, elebaşı M.S.A. ve 4 çete üyesi, dolap kapakları içerisinde yaptıkları gizli bölmede yaka paça yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişi de farklı adreslerde yakalandı. Her iki operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 18 ruhsatsız tabanca, 3 otomatik tabanca, kalaşnikof, Uzi, 2 av tüfeği, 23 şarjör, 1000 mermi, çelik yelek, 15 kar maskesi, 2 GPS takip cihazı, 120 gram taş kokain, 10 uyuşturucu hap, hassas terazi, 100 bin TL, 8 bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçti. Kalaşnikof, Uzi ve 6 ruhsatsız tabancanın çete elebaşının yakalandığı zulada bulunduğu belirtildi.