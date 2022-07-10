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Zorbaya ret

#Şilan Narman#Mithat Topal#Kaçırma
Zorbaya ret

Şilan Narman’ı uzaklaştırma kararına rağmen zorla taksiye bindirerek kaçırmaktan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Mithat Topal’ın itirazı Bölge Adliye Mahkemesi’nden döndü.

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Mithat Topal, henüz 13 yaşında kaçırarak evlendiği Şilan Narman’ın (Topal) hayatını kâbusa çevirdi. Bingöl’de yaşadığı evden kaçan Şilan Narman, Mithat Topal’dan kurtulmak için il il gezip izini kaybettirmeye çalıştı. En son geçtiğimiz yıl İstanbul’da yaşayan ailesinin yanına sığındı ve boşanma davası açtı. Şilan, hayatından endişe ettiği için Mithat Topal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Mithat Topal bu duruma rağmen 7 Eylül 2021’de Şilan’ı zorla bir taksiye bindirdi. Şilan, zorla tutulduğu evden polis tarafından kurtarıldı. Gaziosmanpaşa 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda Mithat Topal 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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YARGITAY YOLU AÇIK

Mithat Topal karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Ceza Dairesi, sanık hakkında “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan mahkûmiyet kararı verildiğini hatırlattı. Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek itirazı reddetti. Ayrıca adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Mithat Topal’ın tutukluluk halinin devamına da karar verildi. Kararda, davanın diğer sanıkları Maksut Yıldız ve Rahim Maral yönünden 5 yıl ve daha az ceza almış olmaları nedeniyle haklarındaki hükmün kesinleştiği, Mithat Topal yönünden ise Yargıtay’a itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

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