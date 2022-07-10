Seramik sanatçısından doktor eşine uzaklaştırma! ‘Pratisyen hekimle aldattı’

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, seramik sanatçısı S.B. ile bir hastanede acil tıp doktoru olarak çalışan kocası S.B.’nin evliliğinden bugün 9 yaşında olan bir kız çocuk dünyaya geldi. İddiaya göre, çiftin iyi giden evliliği son bir yıldır aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle sarsılmaya başladı. Seramik sanatçısı S.B., eşinin kendisini aşağıladığını ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü.

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KARARA İTİRAZ ETTİ

Kocasının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine cep telefonuna baktığını belirten S.B., kocasının aynı hastanede çalışan pratisyen bir kadın doktorla yazışmaları ve fotoğraflarını gördüğünü belirtti. S.B. kocasının kendisini doktor kadınla bir yıldır aldattığını iddia etti.

Karara itiraz eden acil tıp doktoru S.B. ise eşinin iddialarının gereksiz olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.