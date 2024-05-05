Zorbadan şikâyetçi olmadı

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Yapılan araştırmalar sonucu 51 yaşındaki şüpheli N.K.’nın evi tespit edildi. Hızla harekete geçen polis ekipleri, 3 Nisan’da eve baskın düzenledi. Baskında bıçakla alıkonulan D.M.K. (27) evde bulundu. Kadın ve şüpheli N.K. ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

İNKÂR ETTİ

Genç kadın, emniyette verdiği ifadesinde şikâyetçi olmadığını belirterek “N.K. ile 2 yıldır beraber yaşıyoruz. Olay günü aramızda bir tartışma çıktı. Bu yüzden onunla aynı ortamda bulunmak istemedim. O görüntüler böyle ortaya çıktı. Bana karşı herhangi bir tehdit veya darp olmadı. Şikâyetçi değilim” dedi.