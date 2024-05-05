×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zorbadan şikâyetçi olmadı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Pendik#Taksi
Zorbadan şikâyetçi olmadı
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

İSTANBUL Pendik’te bir kadının, 26 Nisan’da bıçaklı bir kişi tarafından zorla taksiye sürüklenerek bindirildiği görüntüler, video kaydına alınmış ve sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri o görüntüleri incelemeye aldı.

Haberin Devamı

Yapılan araştırmalar sonucu 51 yaşındaki şüpheli N.K.’nın evi tespit edildi. Hızla harekete geçen polis ekipleri, 3 Nisan’da eve baskın düzenledi. Baskında bıçakla alıkonulan D.M.K. (27) evde bulundu. Kadın ve şüpheli N.K. ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

İNKÂR ETTİ

Genç kadın, emniyette verdiği ifadesinde şikâyetçi olmadığını belirterek “N.K. ile 2 yıldır beraber yaşıyoruz. Olay günü aramızda bir tartışma çıktı. Bu yüzden onunla aynı ortamda bulunmak istemedim. O görüntüler böyle ortaya çıktı. Bana karşı herhangi bir tehdit veya darp olmadı. Şikâyetçi değilim” dedi.

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Pendik#Taksi

BAKMADAN GEÇME!