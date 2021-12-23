Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

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Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği ve televizyon haberciliğinin oskarı olarak bilinen 'Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın 25'incisi, İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Ödül gecesine, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in yanı sıra basından çok sayıda isim katıldı. 20 jüri üyesinin izlediği görüntülerin ardından yarışmada dereceye girenler, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Ödül alanlara ödülleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve beraberindeki heyet verdi.

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