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Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

#ANKARA#Ödül Töreni#HABER
Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

25. Uluslararası Zoom Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni Ankara’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda yapıldı.

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Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği ve televizyon haberciliğinin oskarı olarak bilinen 'Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın 25'incisi, İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Ödül gecesine, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in yanı sıra basından çok sayıda isim katıldı. 20 jüri üyesinin izlediği görüntülerin ardından yarışmada dereceye girenler, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Ödül alanlara ödülleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve beraberindeki heyet verdi.

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