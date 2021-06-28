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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)-
Haber Giriş: 28.06.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta yürek yakan anlar... Babasının başında 'Ne olur ölme' diye ağladı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İbrahim Taş (56), rahatsızlanıp yere düştü. Taş'a ilk müdahaleyi polis memuru Niyazi Can ve çevredekiler yaptı. O anlarda İbrahim Taş'ın kızı "Ne olur ölme" diye ağladı. Hastaneye kaldırılan Taş, kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. Kızıyla kaldırımda yürüyen İbrahim Taş, rahatsızlanıp yere düştü. Kalbi duran ve başını kaldırıma vuran Taş için sağlık ekiplerine haber verildi. Taş'a ilk müdahaleyi, bu sırada yoldan geçen polis memuru Niyazi Can ve çevredekiler yaptı. Kalp masajı ve suni teneffüsle hayatta tutulmaya çalışılan Taş'ın yanındaki kızı ise gözyaşlarını boğuldu.

Zonguldakta yürek yakan anlar... Babasının başında Ne olur ölme diye ağladı

'NE OLUR ÖLME' DİYE SESLENDİ

Babasına "Ne olur ölme" diye seslenen kızı, bir yandan da cep telefonuyla yakınlarını arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Taş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Zonguldakta yürek yakan anlar... Babasının başında Ne olur ölme diye ağladı

 

KURTARILAMADI

Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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