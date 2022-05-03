Zonguldak'ta sır ölüm! Genç adamın cesedi ormanda bulundu

Haberin Devamı

Elde edilen bilgiye göre olay, Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Askerden yeni geldiği öğrenilen 26 yaşındaki Hüseyin Seyrek, 25 gün önce evden ayrıldı. Herhangi bir iletişim aracı kullanmadığı için ailesinin ulaşamadığı Seyrek için kayıp ilanı verildi. Gencin bir süre önce adli kontrolle cezaevinden çıktığı öğrenildi. Kayıp Seyrek’i her yerde arayan ailesi bir sonuca ulaşamadı.

Bir vatandaş zılbıt bitkisi toplamak için çıktığı ormanlık alanda ağaca asılı halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Kolluk kuvvetlerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler erkek cesedinin Hüseyin Seyrek’e ait olduğunu belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerine gelerek inceleme başlattı. Hüseyin Seyrek'ten gelen acı haber sonrasında ailesi sinir krizi geçirdi. Seyrek’in tanınamayacak hale gelen cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırılacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.