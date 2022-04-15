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Zonguldak'ta Ramazan ayında içki masasını paylaşan partili CHP'den istifa etti

#Zonguldak#CHP#Erol Sarıal
Zonguldakta Ramazan ayında içki masasını paylaşan partili CHPden istifa etti

Zonguldak'ta CHP'li bir üye 'Bir iftar yemeği de böyle bitti' yazarak aralarında CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'ın da bulunduğu bir grup partilinin alkol aldığı masayı paylaştı. Tepkiler üzerine fotoğraf sosyal medyadan kaldırılırken, CHP İl Başkanlığı fotoğrafın ramazan ayından önce çekildiğini, üyenin partiden istifa ettiğini açıkladı.

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Mehmet Bilgili, dün sosyal medya hesabından aralarında CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'ın da bulunduğu bir grup partilinin alkol alırken çekilen fotoğrafını 'Bir iftar yemeği de böyle bitti' yazarak paylaştı. Tepkiler üzerine Bilgili fotoğrafı kaldırdı.

Erol Sarıal, fotoğrafın 3 ay öncesine ait olduğunu açıklayarak, "Ben kutsal ayımızda alkol masalarında resim paylaşarak halkımıza saygısızlık yapmadım, yapmam da. Halkımızın inançlarına, ibadetlerine ve geleneklerine son derece saygılı bir insanım. Alkolle anılan birisi değilim. Ramazan ayında alkol almam. Niyetli olmasam bile halka açık yerlerde çay dahi içemem. CHP Kilimli İlçe Yönetim Kurulu olarak çalışkan ve inançlı ekibimizle birlikte, ramazan ayı boyunca, her gün evlerde, akşamları da mahalle ve kahve ziyaretlerinde partimizin iktidar yürüyüşüne destek vermek üzere geceli gündüzlü çalışıyoruz" dedi.

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YAZILI AÇIKLAMAYLA KINAMA YAPILDI

CHP Zonguldak İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada paylaşımın partiyle ilgisinin olmadığı ve paylaşımı yapan kişinin partiden istifa ettiği bildirildi.

Fotoğrafın ramazan ayından önce çekildiğinin de belirtildiği açıklama şöyle:
"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, dinimize, kutsal değerlerimize ve inançlarımıza her zaman önem ve değer vermiş, tüm insanlarımızın inancına ayrım yapmaksızın saygı duymuşuzdur. Dün akşam saatlerinde ramazan ayından çok daha önce çekilmiş bir fotoğrafın, parti üyemiz tarafından kişisel sosyal medya hesabından paylaşılması son derece yanlış olmuştur. Bu paylaşımın partimizin kurumsal kimliğiyle bir ilgisi yoktur, bu kişinin kendisini bağlamaktadır. Bu sebeple bu paylaşımı bir kez daha kabul etmediğimizi ve bu paylaşımı yapan kişiyi bir kez daha kınadığımızı ifade etmek isteriz. Yapılan bu paylaşımın yanlış olduğunun farkına varan üyemiz bugün itibarıyla partimizden istifa etmiş ve partimizle bir bağı kalmamıştır." 

Zonguldakta Ramazan ayında içki masasını paylaşan partili CHPden istifa etti

 

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#Zonguldak#CHP#Erol Sarıal

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