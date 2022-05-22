Zonguldak'ta esrarengiz olay: Ormanlık alanda bulundu

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Zonguldak Kabalaklı Köyü'nde ormandan köylerine su taşıyan hattın tamiratını yapmak isteyen köy sakinleri, köyden yaklaşık iki kilometrelik uzaklıkta tanınamayan bir erkek cesedine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cesedin yanında bir adet av tüfeği buldu.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen erkek cesedinin tanınamaz halde olması nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. İncelemenin ardından 30 yaşlarındaki erkek cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İKİ AY ÖNCE KÖYDEN AYRILAN KİŞİ OLABİLİR

Cesedin, 2 ay önce Antalya'ya çalışmaya gideceğini söyleyen bir daha haber alınamayan bir köy sakinine ait olabileceğinden şüpheleniliyor. Cesedi bulunca jandarmaya haber verdiklerini anlatan Emre Çevik, "Ben çok fazla kalamadım. Ayrılmak zorunda kaldım. Su tamiratı yapmaya giden vatandaşlar görmüş. Jandarmaya ihbar etmişler. Olay yerini göstermişler. Ceset bozulmuş, ben kaldıramadım olay yerinden ayrılmak durumunda kaldım. Erkek cesediydi, av tüfeği vardı yanında" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.