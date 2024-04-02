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Zonguldak'ta madende kahreden olay! Elektrikçi olarak çalışan 25 yaşındaki işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

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#Zonguldak#Maden#Elektrik Akımı
Zonguldakta madende kahreden olay Elektrikçi olarak çalışan 25 yaşındaki işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 13:01

Zonguldak’ta özel kömür ocağında, elektrikçi olarak çalışan işçi Soner Korkut (25), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Olay, 04.30 sıralarında Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak’taki Dilaver Enerji’ye ait maden ocağında meydana geldi. Sahur yaptıktan sonra elektrikçi olarak çalıştığı maden ocağındaki faaliyetine devam eden Soner Korkut, elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşları, ağır yaralanan Korkut için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiyi, mesai arkadaşları yüzeye çıkararak sağlık ekibine teslim etti. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Korkut, hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAVCI VE BİLİRKİŞİ HEYETİ OCAĞA GİRDİ

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam, Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli Sahalar Başmühendisliği ekibi ve savcılığın oluşturduğu elektrik mühendisi, maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi ekibi olayın yaşandığı maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu. Savcı Adam, işçi tulumu ve çizme giyip, baret takarak teknik ekip ile birlikte maden ocağına indi ve inceleme yaptı.

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#Zonguldak#Maden#Elektrik Akımı

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