Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta iki çocuğa cinsel istismar! Tutuklu sayısı 14'e yükseldi

#Zonguldak#Çocuk İstismarı#Tutuklama
Zonguldakta iki çocuğa cinsel istismar Tutuklu sayısı 14e yükseldi

Zonguldak’ta, 2 kız çocuğunu fuhşa sürüklediği ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2'si kadın 12 şüphelinin tutuklu olduğu olayda, adli kontrolle serbest bırakılan 2 kişi daha tutuklandı.

Haberin Devamı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 2 kadın ile çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği belirlenen 16 kişiyi gözaltına aldı.

Geçen hafta adliyeye sevk edilen 2 kadın ile birlikte 12 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine 6 kişiden 4’ü, yeniden ifadeye çağrıldı. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 2 kişi daha 'çocuğun cinsel istismarı ve fuhşa teşviki' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tutuklu sayısı 14’e yükseldi. 

Gözden Kaçmasın

ABDden itiraf gibi açıklama... Ukrayna Moskvayı böyle vurmuşABD'den itiraf gibi açıklama... Ukrayna Moskva'yı böyle vurmuş!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

İngiltereden flaş iddia... Rus ordusunun en büyük kâbusu gerçek olduİngiltere'den flaş iddia... Rus ordusunun en büyük kâbusu gerçek olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Çocuk İstismarı#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave