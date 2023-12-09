Zonguldak'ta iki büyük heyelan: Bir ev yıkıldı, iş makineleri göçük altında kaldı! Yaralılar var

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OIay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi Tulumba Üstü Sokak mevkisinde yaşandı. Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Perihan Çakar'a ait ev heyelanla gelen toprak ve kaya parçalarının altında kalıp yıkıldı. Evin yıkıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a ulaşılamadı. Ekipler, anne ve oğlun yakınlarından da dışarıda olup olmadıklarına dair bilgi alamadı. Anne ve oğlunun heyelan altında kalıp yıkılan evin içinde olma ihtimaline karşı arama- kurtarma çalışması başlatıldı, çevrede de güvenlik önlemi alındı.

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İKİNCİ BÜYÜK HEYELAN

Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışan iş makinelerinin olduğu bölgede ikinci büyük heyelan meydana geldi. Heyelanda toprak altında kalan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

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18 KİŞİ KURTARILDI

Zonguldak'ta toprak altında kalan evdeki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan 2'si ağır 18 yaralı kurtarıldı. Anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları kademeli olarak sürüyor.

ÇEVREDEKİ EVLER BOŞALTILDI

Hummalı çalışmayla toprak altında kalan 18 kişi kurtarılarak ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu olayla ilgili bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken çevredeki evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Arazinin sıkıntılı olması nedeniyle ambulanslar olay yerine ulaşım sağlayamazken yaralılar, sedye ve AFAD araçlarıyla ambulanslara taşındı.