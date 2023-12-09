Meteoroloji'den 33 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı! Zonguldak'ta heyelan, Gaziantep'te istinat duvarı çöktü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Ankara, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için "sarı", Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Sakarya için "turuncu" uyarıda bulunuldu.

ZONGULDAK'TA HASTANE YOLU ÇÖKTÜ

Zonguldak'ta etkili olan yağış nedeniyle Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yolda heyelan oluştu ve yolun bir bölümü çöktü. İhbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polisler, yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri incelemelerde bulundu. Bazı görevliler ise çöken yolun kenarında durup değerlendirme yaptı.

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HASTANENİN TANI MERKEZİ KAPATILDI

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin yolundaki heyelan nedeniyle tedbir amacıyla hastanenin tanı merkezi kapatıldı. Heyelanın büyümesinden endişe eden belediye ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik koordinesinde, hastanenin 'Tanı Merkezi' binasının çökme ihtimaline karşı kapatılmasına karar verdi. Hastane genelini etkileyen bir olumsuzluk olmadığı belirtildi. Tanı Merkezi, Poliklinik binasında hizmet vermeye devam edecek.

Bariyer ve şeritle çevrilen yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Öte yandan heyelanın sürmesi durumunda riskli olan bölgedeki vatandaşlar yaşananları izlerken, görevliler tarafından uzaklaşmaları için uyarıldı.

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GAZİANTEP'TE İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı.

Sağanak sırasında Alparslan Mahallesi’nde bulunan 11 katlı Melisa Apartmanı’nın istinat duvarı, park halindeki üç otomobilin üzerine çöktü. Göçük altından iki araç hasarlı kurtarılırken 1 araç ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yağışların etkisiyle şehrin en işlek yollarından birisi olan Boğaziçi Bulvarı’nda ise yol çöktü. Trafiğe kapatılan yolda ekipler yolun onarımı için çalışmalara başladı. 3 saat içinde metrekareye 70 kilogram yağmurun düştüğü kentte, 120 personel, 30 gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

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‘3 ARACIMIZ İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALDI’

Alparslan Mahalle Muhtarı Ali Köseoğlu, istinat duvarının çökmesi sonucu 3 aracın zarar gördüğünü söyleyerek, yaşanan doğal afette can kaybı yaşanmadığı için mutlu olduklarını belirtip, “Yağan şiddetli yağmurda Melisa Apartmanımızın istinat duvarı büyük bir gürültü ile çökerek apartman sakinlerine ait 3 araca da zarar vermiştir.

Araçlardan birisi ise tamamen enkazın altında kaldı. Bununla geçmiş olsun diyoruz. Şükür bir cana gelmedi. Müteahhit vatandaşların zararlarını ve yıkılan istinat duvarının yapılacağını söyledi” dedi.

‘ÖNCEDEN ŞİKAYETTE BULUNMUŞTUK’

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Otomobili göçük altında kalan Mustafa Maaşoğlu ise daha önceden duvarın çökme ihtimaline karşı şikayetçi olunduğunu ancak bir işlem yapılmadığını söyledi. Yeni aldığı otomobilinin kullanılamaz hale geldiğini ve zararının karşılanması gerektiğini belirten Maaşoğlu, “Gece işten gelince evde otururken deprem gibi büyük bir gürültü duyuldu.

Deprem bölgesi olduğumuz yine bir deprem mi var diye çok korktuk. Çocuklarıma hissettirmeden dışarı çıktığımda istinat duvarının çöktüğünü araçlarımızın göçen duvar altına kaldığını gördüm. Aracım pert oldu. İlgili makamlara buranın yıkılacağı yönünde bir şikayet de oldu zamanında fakat hiçbir işlem yapılmadığı için bu başımıza geldi” diye konuştu.

DİYARBAKIR’DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI EV VE SOKAKLARI SU BASTI

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar su ile dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

ADIYAMAN'DA YAĞMUR NEDENİYLE HEYELAN OLDU

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelan ve taş düşmesi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.