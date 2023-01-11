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Zonguldak'ta feci kaza! Trenin çarptığı otomobil hurdaya döndü

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#Zonguldak#Trafik Kazası#Yük Treni
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 20:33

Zonguldak’ın Acılık semtinde trenin çarptığı otomobil hurdaya dönerken anne ile oğlu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

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Kaza, akşam saatlerinde Acılık semtinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FU 9375 plakalı Mercedes marka otomobil sürücüsü 46 yaşındaki D.O. isimli kadın, araçta bulunan 10 yaşındaki oğlu N.O. ile birlikte ters şeride girdi. Otomobilin geçtiği esnada yük treni otomobile çarptı. Çarpma esnasında otomobil duvarla trenin arasında sıkıştı.

Zonguldakta feci kaza Trenin çarptığı otomobil hurdaya döndü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında anne ve 10 yaşındaki oğlu kendi imkanları ile aracın arka camından çıktı. Anne D.O. ile oğlu N.O. kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazanın ardından trenin arasında sıkışan otomobil için ekipler dakikalarca uğraştı. İtfaiye ekipleri önce herhangi bir patlama riski nedeniyle otomobilin bağlantılarını söktü. Ardından trenin kontrollü şekilde ilerlemesiyle hurdaya dönen araç sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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Araç çekici yardımıyla yoldan çekilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldakta feci kaza Trenin çarptığı otomobil hurdaya döndü

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#Zonguldak#Trafik Kazası#Yük Treni

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