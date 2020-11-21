Zonguldak’ta denetimler aralıksız sürüyor

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs denetimleri kapsamında il genelinde denetimler yaptı. Ekipler kontrol noktalarında yaptıkları denetimlerde 2 bin 730 kişi HES kodu uygulamasından geçerken HES kodu olmayan 141 kişiye ise HES kodu aldırıldı. Ekipler ayrıca korona virüsle mücadelede belirlenen kurallara ilişkin sürücülere uyarılarda bulundu.