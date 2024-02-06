Zonguldak'ta 6 Şubat depremleri için anma programı

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Kahramanmaraş'ta geçen 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra yıkımın yaşandığı bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve bu konudaki uzmanlıklarıyla fark yaratan madenciler de Zonguldak'ta anma etkinliğine katıldı. Madenciler ve Demokrasi Platformu bileşenleri, saat 04.17’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için Madenci Anıtı’nda buluştu. Etkinliğe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, madenciler ve vatandaşlar katıldı. Depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, Madenci Anıtı’na karanfil bırakıldı.



Demokrasi Platformu adına konuşan Maden Mühendisi Erdoğan Kaymakçı, "İnsanlarımız sabahın kör saatinde betonların altında kalarak hayatını kaybetti. O bölgede madenci arkadaşlarımız, canla başla çalışarak hayatlarını tehlikeye atarak kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Onları da buradan saygıyla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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