Zonguldak'ta 6 Şubat depremleri için anma programı

Kahramanmaraş'ta geçen 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra yıkımın yaşandığı bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve bu konudaki uzmanlıklarıyla fark yaratan madenciler de Zonguldak'ta anma etkinliğine katıldı. Madenciler ve Demokrasi Platformu bileşenleri, saat 04.17’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için Madenci Anıtı’nda buluştu. Etkinliğe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, madenciler ve vatandaşlar katıldı. Depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, Madenci Anıtı’na karanfil bırakıldı.



Demokrasi Platformu adına konuşan Maden Mühendisi Erdoğan Kaymakçı, "İnsanlarımız sabahın kör saatinde betonların altında kalarak hayatını kaybetti. O bölgede madenci arkadaşlarımız, canla başla çalışarak hayatlarını tehlikeye atarak kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Onları da buradan saygıyla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Asrın Felaketinde 4 bin maden işçisinin arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını belirterek, "Madenci arkadaşlarımızla beraber büyük bir özveriyle arama kurtarma çalışmalarına katıldık. 4 bin Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan madenci kardeşimiz ve 51 MTA işçimizle beraber deprem bölgesinde enkazların altındaki 1 cana nefes olmak için mücadele ettik. Bu işin kahramanları bizim madenci kardeşlerimiz. Yaptıkları çalışmalarla birçok enkaz altındaki vatandaşımıza can oldular, nefes oldular. Ben bütün madenci kardeşlerimi alınlarından öpüyorum. Hepsine ülkem adına teşekkür ediyorum." dedi.Bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni eden Yeşil, "Madencinin yer altında olduğu gibi yer üstünde de neler yapabileceğini herkes gördü. Önümüzdeki süreçlerde, Türkiye bir deprem bölgesi. Tekrar bu acılar yaşanabilir, bunlara da hazırlıklı olmak lazım. 2 bin maden işçisiyle beraber arama kurtarma çalışmalarına katılacak tam teçhizatlı projenin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz.” diye konuştu.Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmalarında görev aldığını söyleyen Sadettin İnam, “Bu duygu yaşanması zor bir şey. Yıkık binalarda yaşayanları çıkartmaya çalıştık. Bir tane 3 yaşında çocuk 1 tane de anne çıkartmıştık. Bambaşka bir duygu.” dedi.Yerüstü işçisi olarak görev yapan Remzi Atmaca ise "Şoför olarak görev yaptım depremde. 3 günlük kısa bir sürede 5 şehir dolaştım. Araçlarımızla yardım dağıttık. Biz 2’nci gün lojistik olarak görev aldık. Arkadaşların elbiselerini falan getirdik. Merkez atölyesinde sobalar yapıldı, sobaları kamyonlara yükledik. Sobaları depremzedelere getirdik. İnanılmaz bir duygu, bir an önce görev almak istiyorsunuz. Böyle bir felaket olmuş, yerinizde duramıyorsunuz. Şu an 1 sene geçti üzerinden, kayıplarımız çok. Üzücü bir olay. Bugünü anmaya geldik. O gün yaşananları sık sık hatırlıyoruz. Göçüğe girip hayat kurtarmadık ama şehirleri gördükten sonra büyük bir yıkıntıyı kendimizde de yaşadık. Orada yardımcı olan arkadaşlara gittiğimiz zaman, psikolojik sıkıntıları vardı, belli oluyordu. Ama gene de güçlü çocuklar, kısa sürede aştılar. Kolay değil çünkü enkaz altından binlerce ceset çıkartmak.” diye konuştu.