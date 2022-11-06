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Zonguldak'ta 4 işçinin yaralandığı madendeki patlamayla ilgili ocak ve şirket yetkililerinin ifadesi alındı

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#Zonguldak#Kilimli#Maden Ocağı
Zonguldakta 4 işçinin yaralandığı madendeki patlamayla ilgili ocak ve şirket yetkililerinin ifadesi alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 12:46

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde dün gece meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı maden ocağındaki patlamanın ardından ocak ve şirket yetkililerin ifadesine başvuruldu. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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Kilimli ilçesinin Bölüm Mahallesi’ndeki özel bir maden ocağında dün gece saatlerinde patlama meydana geldi. 16.00- 24.00 vardiyasının mesai bitimine yakın bir saatte yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler Ersoy Mankır, Ramazan Kamilçelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden Kabuk ve Gezer ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın yaşandığı maden ocağına tedbir amaçlı AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler patlamanın nedeninin belirlenmesi için gün içinde ölçüm yaparak ocağa tekrar girmeyi deneyecek.

ŞİRKET VE OCAK YETKİLİLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Patlamanın meydana geldiği maden ocağında, ocak ve şirket yetkililerinin ise ifadesine başvuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü’nün başlattığı soruşturma kapsamında yetkililerin sabaha karşı ifadeye çağrıldıkları öğrenilirken, soruşturma devam ediyor. 

 

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#Zonguldak#Kilimli#Maden Ocağı

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