Zobi’li Galaktik Tayfa vizyona giriyor... 6 ocak’ta 81 ilde sinemalarda

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Hayri, Sevim, Akın, Hale, Mert ve Kamil; Dünya’da mahsur kalan uzaylı Zobi ile yeni bir serüvene başlıyor. Akın’ın Dünya yörüngesine yerleşmiş bir uzay mekiğini keşfetmesiyle gelişen ilginç olaylar zincirini anlatan Galaktik Tayfa, seyircilere unutulmaz anlar yaşatma-ya hazırlanıyor.

TRT ve İSF Studios ortak yapımı olan Galaktik Tayfa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı katkıla-rıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı deste-ğiyle 6 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak.

AKM’DE GALA

Filmin galası da 5 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçek-leştirilen Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak. AKM’nin 2 bin 40 kişilik Türk Tele-kom Opera Salonu’ndaki gala, 19:30’da başlayacak. Ön gösterim; kültür, sanat, teknoloji ve siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-fa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un da katılacağı galada, Rafadan Tayfa maskotları da sinemaseverleri karşılayacak.

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81 İLDE AYNI ANDA

Galaktik Tayfa, 6 Ocak’ta 81 ilde aynı gün beyaz perdeye yansıyacak. Aktif sinema salonu bulunmayan Sinop ve Ardahan gibi illerde kültür merkezleri gibi uygun mekanlara özel DCP sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde 81 ildeki çocuklar, aynı gün Galaktik Tayfa heye-canına ortak olacak.

9 ÜLKEDE GÖSTERİMDE

İlk iki sinema filminde yurt dışında da büyük ilgiyle karşılanan serinin üçüncü filmi olan Galaktik Tayfa, 5 Ocak’ta Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İs-viçre ve Azerbaycan’da, 13 Ocak’ta da Fransa’da gösterime girecek.

SEYİRCİ REKORU HEDEFLİYOR

Serisinin ilk sinema filmi “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası” 2 milyonun üzerinde ikinci film “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” de yaklaşık 3,5 milyon seyirciye ulaştı. Galaktik Tayfa ilk iki film gibi birçok salonda kapalı gişe oynayarak öncüllerinin seyirci rekorunu kırmayı hedef-liyor.

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KİTABI DA RAFLARDA

Film ile eş zamanlı olarak 6 Ocak’ta hikayenin anlatıldığı Galaktik Tayfa kitabı da raflardaki yerini alacak. Ozan Çivit’in yazdığı kitap, galaya gelen seyircilere özel olarak ücretsiz hediye edilecek. Kitapta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kaleme aldığı bir bölüm de yer alıyor.

BAKAN VARANK ÇOCUKLARA SESLENDİ

Bakan Varank burada çocuklara seslenerek “Galaktik Tayfa kitabını okuyup filmini izlediği-nize göre artık siz de bir Galaktik Tayfa üyesi oldunuz demektir. Hadi ne duruyorsunuz? Uluğ Bey, Ali Kuşçu ve Aziz Sancar gibi daha nice büyüklerimizi çalışmaları ışığında yeni teknolojiler üretme zamanı. Galaktik keşifler siz uzay kâşifleriyle hayat bulacak. Gün galak-tik düşünme günü. Teknoloji üretim yolculuğunun genç öncüleri ve akıncıları meydan sizin. Haydi milli teknoloji hamlesiyle başlayan değişim rüzgarına bırakın kendinizi.” ifadelerine yer verdi.

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3 YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

İSF Studios, 3 yıldır üzerinde çalıştığı Galaktik Tayfa’da 100 kişilik bir ekip görev aldı. Rafa-dan Tayfa projelerinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, Galaktik Tayfa’nın Rafadan Tayfa’nın en eğlenceli ve en büyük hikayesi olduğunu söyledi. Filme uzaylı Zobi’nin yanı sıra Karadenizli ve Egeli iki karakter de eklediklerini ifade eden Fidan, önceki filmlerde ol-duğu gibi son yapımda da filmin şarkı sözleri ve bestelerinde kendi imzasının olduğunu söyledi.

AVRUPA DAHA HEYECANLI

Fidan, filmin şarkılarını ve soundtracklerini de de eş zamanlı olarak yayınlayacaklarını bil-direrek “Göbeklitepe filmimiz Türkiye’de kırdığı rekorların yanında çok benzer bir başarıyı Avrupa’da da yakaladı. Bu filmde umuyoruz ki çok daha büyük bir kitleye ulaşacağız. Çok daha fazla tanıtım yapma imkânımız olacak. Şu an Türkiye’de olan heyecandan belki daha fazlası Avrupa’da ve dünyanın birçok ülkesinde mevcut. O yüzden sadece ülkemizdeki si-nemalar değil yabancı sinemalar da Göbeklitepe’ye olan ilgiyi gördükten sonra merakla Galaktik Tayfa’yı bekliyorlar.” dedi.

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BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Dizil film ve sinema filmlerinin yanı sıra Rafadan Tayfa maskotlarının yer aldığı sahne gös-terileri de yaptıklarını ifade eden Fidan, “Rafadan Tayfa Göbeklitepe’de 70’e yakın yurt içinde, 5 tane de yurt dışında imzalı gösterim yaptık. Galaktik Tayfa’da ise 200’e yakın yurt içinde, 40’a yakın yurt dışında imzalı gösterimler yapacağız. İzleyicilerimizin bize dokunma-sını sağladığımız ve bizlerin de onlara dokunduğu bu etkinlikler hem filmin tanıtımı hem de insanların ilgisi açısından çok önemli. Dünyada bu etkinliklerin bu sayılarda yapılması-nın başka bir örneği yok.” diye konuştu.

TEKNOLOJİK TAYFA GÖSTERİSİ

Rafadan Tayfa’nın son sanhe gösterisi Teknolojik Tayfa, geçen yaz Sanayi ve Teknoloji Ba-kanlığı himayesinde TRT Çocuk, İSF Studios ve yerel yönetimlerin katkılarıyla hayata geçi-rildi. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek için hazırlanan Teknolojik Tayfa, her yaştan coşkulu, heyecanlı bir seyirci topluluğuna karşı Türkiye’nin dört bir yanında sahnelendi.

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GEÇMİŞİN BİRİKİMİNİN GELECEĞE AKTARILMASI

Teknolojik Tayfa, TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Samsun’da da geleceğin bilim insanla-rıyla buluştu. Otonom araçlar, astronomi, uzay, yapay zeka, robotik kodlama gibi başlık-larda yerli ve milli üretimin öneminin vurgulandığı gösterilerde, geçmişin birikiminin gele-ceğe aktarılması felsefesi işlendi.

BİR BAKIŞTA GALAKTİK TAYFA

Astronomi kulübünün en parlak üyelerinden Akın, Dünya yörüngesine yerleşmiş bir uzay gemisi keşfeder ve dünyada gündem olur. Uzay gemisi ile ilgili birçok haber yayınlanır, sayısız teori ortaya atılır. Bu arada Hayri de şöhret basamaklarını tırmanmaya başlar. Hay-ri’nin gazetelerde yayınlanan fotoğrafları hiç beklenmedik bir kişinin dikkatini çeker; gemi-nin sahibi olan uzaylının… Gizemli ve sevimli uzaylı, Hayri’yi bulmak ve onu kendisine yar-dım etmesi için ikna etmek için bir maceraya girişirken peşinde niyetleri hiç de iyi olmayan bir grup insanın olduğundan habersizdir.

EN BÜYÜK ANİMASYON VE SES STÜDYOSU

TRT Çocuk ekranlarının en beğenilen çizgi filmi Rafadan Tayfa ve sinema versiyonları, Tür-kiye’nin en büyük animasyon ve ses stüdyosu İSF Studios’da üretiliyor. Ankara’da bulunan İSF Studios, ileri düzey animasyon ve prodüksiyon işleri başta olmak üzere dijital sanatlar alanında çalışmalar yürütüyor. Animasyon stüdyosu, özellikle Türk kültürüne uygun çizgi filmleriyle dikkat çekiyor.