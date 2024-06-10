Ziyaret öncesi bakan temasları

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP Lideri Özgür Özel’e yarın yapacağı iade-i ziyareti öncesinde CHP’nin “gölge bakanları” Kabine turuna çıktı. CHP’nin “Gölge İçişleri Bakanı” Murat Bakan da bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret edecek.

Ziyaretlerin ilkini CHP’nin “gölge bakanları”ndan Gökan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye gerçekleştirdi. Zeybek, mayıs ayı ortasındaki ziyaretinin ardından, “Olumlu bir görüşmeydi. Belediyelerin sorunlarıyla ilgili tüm konu başlıklarımızı Sayın Bakan’a bir dosya halinde ilettik. Önümüzdeki günlerde çözülmesi konusunda bir çalışma yapılabilecek” dedi.

FİDAN’A SÜRPRİZ DAVET

CHP’li Prof. Dr. İlhan Uzgel de mayıs ayı sonunda ziyaret ettiği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından, “Yapıcı ve tamamlayıcı bir diplomasi önerdik. Dış politika alternatifi de önerdik. Dolayısıyla bu kanalları çalıştırmamızın iyi olacağı konusunda mutabakata vardık. Her türlü itirazımızı dile getirdik” diye açıklama yaptı. Uzgel, Fidan’ı CHP Genel Merkezi’ne davet ettiklerini ve kendisinin de pozitif karşıladığını söyledi.

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TSK’NIN YANINDAYIZ

CHP’nin amiral kökenli “gölge bakanı” Yankı Bağcıoğlu da cuma günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü. Bağcıoğlu, ziyaretin ardından görüşmenin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, “Yalnızca eleştirmek için değil, milli menfaatlerimiz doğrultusunda yapıcı ve tamamlayıcı bir anlayışla hareket ettiğimizi belirttik. Milli güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler ve TSK personeline ilişkin önemli hususları ele aldık” diye bilgi verdi. Bağcıoğlu, CHP olarak TSK’nın her zaman yanında olduklarını da söyledi.

İLK GÖRÜŞMEDE KARARLAŞTIRILDI

-CHP Genel Başkanı Özel, salı günü Erdoğan’ı konuk edeceği CHP Genel Merkezi’nin 12. katındaki makam odasında ağırladığı Hürriyet ekibine yaptığı açıklamada, “gölge bakan” olarak görevlendirilen Genel Başkan Yardımcıları’nın Kabine’deki muhataplarıyla temaslarının, Erdoğan ile ilk görüşmelerinde kararlaştırıldığını söylemişti. Bunu önemli bir adım olarak da niteleyen Özel, bu temasların dışında aynı zamanda kendisinin ve ilgili gölge bakanlarının yurt dışına çıkışlarında ihtiyaç halinde muhataplarının brifing vermelerinin de kararlaştırıldığını belirterek, “Bu temaslar da önemli. Hem bizim açımızdan hem de ülkenin normalleşmesi açısından önemli” demişti.