Zıpkınla avlanırken kaybolmuştu.... Acı haber geldi

Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar Atik’in cansız bedenini saat 19.30 sıralarında Polente Burnu’nda kıyıya vurmuş halde buldu. Savcılık incelemesi sonrası Atik’in cansız bedeni cenaze aracına alınarak Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?



Bozcaada’da 19 Temmuz günü Emin Atik Meral, eşi Hülya, oğlu Batuhan, kardeşi Atiker Meral ve arkadaşı Özcan Tarımcıoğlu ile denize girmek için Çayır Plajı’na gitmiş, Emin Atik Meral, saat 16.30 sıralarında balık avlamak üzere şnorkel, zıpkın ve paletle denize girdi. İki saat denizden çıkmayan Meral için arama çalışması başlatılmıştı.

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