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Zincirleme trafik kazası: 3'ü polis 4 yaralı

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#Kaza#Polis#Tır
Zincirleme trafik kazası: 3ü polis 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 04:48

Gaziantep'te 3 tır ile 1 polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü polis 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Adana istikameti Gaziantep Batı gişeleri çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 72 ABH 459 ve 73 AAR 704 plakalı 2 tırın maddi hasarlı kaza yapması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ve kaza bölgesine varmak üzere olan polis ekiplerinin aracına ise arkadan gelen 33 CML 19 plakalı tır çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile destek polis ekibi sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3'ü polis 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavileri devam eden yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle duran otoyol trafiği araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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#Kaza#Polis#Tır

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