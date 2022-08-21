Zincirleme felaket! Gaziantep ve Mardin'de trafik kazası: 35 ölü, 57 yaralı

Haberin Devamı

Gaziantep-Nizip otoyolunun 18’inci kilometresinde dün saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa’ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce durup olay yerine gitti. Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede Özel Diyarbakır Turizm firmasına ait yolcu otobüsü devrildi. Yan yatan otobüs sürüklenerek itfaiye aracı ile ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı.



Feci kazada 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve muhabirler Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver dahil 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 9’unun durumunun ağır olduğu, 12 kişinin de taburcu edildiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan “Yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkanlar seferber edilmiştir“ dedi.





Haberin Devamı

Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, kazadan yaralı kurtuldu: “Yolda kaza vardı. Yardım etmek için durduk. Araç dereye uçmuştu. Bir cenaze vardı. Yaralıyı çıkartmak için 1 saate yakın uğraştık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben ambulansın ön tarafından dolandım. Bir ara kafamı kaldırdım. Otobüsün devrilerek geldiğini gördüm. ‘Kaçın’ diye bağırdım. Sonrasını hatırlamıyorum.”

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs şoförü Abdulkadir Memiş hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ADLİ TIP ÖNÜNDE ACI



Hayatını kaybeden 15 kişinin sağlık görevlileri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden; itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt; İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Ersek, Umut Ersek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ve Mehmet Özsoy olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu önünde oluşacak yoğunluk için de hazırlık yapıldı.





Haberin Devamı

Canlı yayında kazayı anlatan İHA Muhabiri Said Vakkas, gözyaşları içinde konuştu: “Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Diyecek bir şey bulamıyoruz , çok zor.”

KAZAYA MÜDAHALE EDENLERE TIR ÇARPTI: 20 ÖLÜ

Gaziantep’teki kazanın bir benzeri saatler sonra Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında freni boşalan gübre yüklü TIR, 2 araca çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Haberin Devamı

Çevredeki vatandaşlar da kaza yerinde toplandı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü sırada gübre yüklü bir başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçmaya çalışırken, TIR bir apartmana çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da olduğu 19 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Feci kazanın ardından soruşturma başlatıldı.





KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 3’Ü TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin’in Derik ilçesinde iki TIR’ın neden olduğu kazada hayatını kaybeden 20 kişiden İsa Ayebe (40), İrfan Aktaş (40) ve İbrahim Has (75), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ve Kaymakam Evren Çakır’ın da katıldığı cenaze töreninden sonra Derik İlçe Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haberin Devamı

ŞEHİT POLİS MEMURU 1 HAFTA ÖNCE DERİK’E TAYİN OLMUŞ

Öte yandan ilk kazaya müdahale sırasında şehit olan polis memurunun kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Yahya Ergin’in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Çanakkale Ezine doğumlu olan 33 yaşındaki polis memuru Ergin'in 1 çocuk babası olduğu ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.



BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

ERDOĞAN: YÜREĞİMİZİ DAĞLADI

* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kazaların ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum” dedi.

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sosyal medya hesabından her iki kazadan sonra da başsağlığı ve taziye mesajları paylaştı: “Görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakâr, cefakâr sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun.”

* TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajında her iki kazada da hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter mesajında “Bugün art arda gelen acı haberler yüreğimizi yaktı” dedikten sonra hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün maalesef içimizi yakan bir kaza haberini de Mardin’den aldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyor; yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim milletimizi bir daha böyle acılarla sınamasın.”

* Aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de bulunduğu çok sayıda bakan ve siyasetçi de kazaya ilişkin mesajlar yayınlayıp hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

BASIN KONSEYİ’NDEN BAŞSAĞLIĞI

Basın Konseyi’nden yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi: “Zincirleme trafik kazasında, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver’i de kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Haber peşinde koşarken yaşamlarını yitiren meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve İhlas Haber Ajansı mensuplarıyla basın camiasına başsağlığı dileriz.”