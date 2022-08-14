Zincir marketlere mesaj: Kendilerini ayarlayacaklar

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Kadeş Barış Meydanında düzenlenen Çorum Toplu Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Çorum’da barut ve kapsül üretim tesisini öne çıkarıyoruz. 6 milyar TL’lik yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz. 3 ayrı fabrikadan oluşan bu yatırımın ilk etabını 2023 Mayıs’ta hizmete almaya planlıyoruz. Bu yatırım savunma sanayiine ayrı bir güç katacaktır. İnsanlık son asrın en ağır ekonomik fırtınalarından birini yaşıyor. Şimdi koyun kuzuda yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesiden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatifleri’nde ciddi manada indirime gidiyoruz. Tarım Kredi’den alışverişlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şekerinden pirincine, zeytinyağına kadar aklınıza ne gelirse 40 çeşit ürünü Tarım Kredi’den indirimli alabilirsiniz.

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PİYASALAR RAHATLAYACAK

Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler onlar da kendilerini buna göre ayarlayacak. Artık CHP ve şürekası bırakın ortaya fikir sunmayı Türkiye’nin kazanımlarını engellemeyi bundan sonra arkadan nal toplayacaklar nal.

Zaten yaptıkları, ortaya koydukları bir şey yok. Sadece laf, sadece iftira. Hepsini aşacağız. Bu arada Türkiye’nin çıkarlarını gözetmekten başka bu iktidarın bir derdi yok. Ama CHP’nin belediyelerindeki yolsuzluklar, hırsızlık, ahlaksızlık vakaları almış başını gidiyor. Zaten Bay Kemal, Sayın Baykal’ı bir gece kasetle devirerek gelmedi mi? Hizmetleriyle konuşulmak yerine her gün yeni skandalla ülkenin gündemini meşgul ediyorlar.”

MİLLETİ ALDATMIŞ KANDIRMIŞLAR

Gittikleri her yerde yalan yanlış... Bütün ellerinde olan büyük şehirlerde attıkları doğru dürüst adım yok. Geçen çıkmış kürsüde işsizlikle ilgili bir iddia ortaya atıyor. Ancak iddiasını ispatlayacak rakamları bulup söyleyemiyor. Bu zat, bahar aylarında elektriğe kafayı takmış, faturasını ödeyemediği için kendisini günlerce karanlığa mahkum etmişti. Güya vatandaş ziyaretleri adı altında milleti kandırmaya çalışmıştı. Şimdi anlıyoruz ki sadece milleti değil evlerine misafir oldukları kişileri de aldatmışlar. Çeşitli vaatlerde bulunup vatandaşa alçakça ve açıkça yalan söyleyerek, yalan söyleterek utanmadan, sıkılmadan insanımızı siyasi şovlarına alet etmişler. Kim var bunların yanında, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, kim var, İP, kim var kendisi ve yanında bir de ufak tefek birileri daha. İç Anadolu’ya gelince Kandil’i yerle bir etmekten bahseden Bay Kemal, Ankara’ya dönünce kandilin siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüşüyor. Bay Kemal unutma bu terör örgütlerinden sana yar olmaz.