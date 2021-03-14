Zeytin’in dramı

Yurt, Zeytin'i ayağından yaralı halde buldu. Zeytin'i veterinere götürdü. Çekilen röntgen filminde köpeğin sol ön ayağının arka kısmında, saçma olduğu tespit edildi. Hemen ameliyat edilen köpek, tedaviye alındı. Köpeğin artık eskisi gibi sokaklarda gezemeyeceğini söyleyen Zeynep Kurt, şöyle konuştu: “Araç çarpmış ama hiç kimse ilgilenmediği için tedavi edilmemiş. Röntgende görülen tüfek saçması, sol ön ayağının arka tarafında yağ dokusuyla birleşmiş. Anlaşılan olayın üzerinden uzun bir süre geçmiş. Bir daha yıllardır özgürce yaşadığı sokaklara, kulübesinin olduğu, mama kaplarının bırakıldığı bölgeye dönemeyecek.

‘ONA YUVA ARIYORUZ’

Bu hayvanımız da bundan sonra hayatına pansiyonda devam etmek zorunda. Ama olursa tabii ki sıcak bir yuva arıyoruz. Eskişehir’de klinik borcunu üstlenecek bir gönüllü arıyoruz.”

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara