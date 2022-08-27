Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Zeytinburnu'nda şüpheli paket hareketliliği

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Zeytinburnu#Şüpheli Çanta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 14:52

Zeytinburnu'nda caddede unutulan çanta polisi harekete geçirdi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yaklaşık yarım saat sonra çantanın sahibi olay yerine geldi.

Haberin Devamı

Olay, 13.00 sıralarında 58. Bulvarı'nda meydana geldi. Caddedekiler kaldırımdaki çantayı görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat sonra bir kadın olay yerine gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi.

Unutulan çantanın kadına ait olduğunu tespit eden polis ekipleri çantayı sahibine teslim etti. Çevredeki kişiler çantanın sahibinin çıkmasıyla rahat bir nefes aldı. 

"POLİS GELİP ŞERİT ÇEKTİ"

Esnaf Ünal Altun, "Bir bayan buradan geçerken çantasını unutuyor. Ondan sonra polisler gelip şerit çekti bomba ihbarı diye. Baya sürdü. Kadın önce geliyor bırakıyor sonra bizim içerdeki kameralardan bakıyorlar. İlk bilinçli olduğunu zannettik ama sonra kadın bir yarım saat sonra geldi. Kaldırımın üzerinde unutmuş." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Zeytinburnu#Şüpheli Çanta

BAKMADAN GEÇME!

34 yıllık cinayette son perde Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

34 yıllık cinayette son perde! Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

#Anna Kane
Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı

BAKMADAN GEÇME!

34 yıllık cinayette son perde Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

34 yıllık cinayette son perde! Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

#Anna Kane
Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı