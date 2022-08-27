Zeytinburnu'nda şüpheli paket hareketliliği

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Olay, 13.00 sıralarında 58. Bulvarı'nda meydana geldi. Caddedekiler kaldırımdaki çantayı görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat sonra bir kadın olay yerine gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi.

Unutulan çantanın kadına ait olduğunu tespit eden polis ekipleri çantayı sahibine teslim etti. Çevredeki kişiler çantanın sahibinin çıkmasıyla rahat bir nefes aldı.

"POLİS GELİP ŞERİT ÇEKTİ"

Esnaf Ünal Altun, "Bir bayan buradan geçerken çantasını unutuyor. Ondan sonra polisler gelip şerit çekti bomba ihbarı diye. Baya sürdü. Kadın önce geliyor bırakıyor sonra bizim içerdeki kameralardan bakıyorlar. İlk bilinçli olduğunu zannettik ama sonra kadın bir yarım saat sonra geldi. Kaldırımın üzerinde unutmuş." dedi.