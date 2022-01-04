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Zeytinburnu'nda satırlı cinayet şüphelisi yakalandı

#Zeytinburnu#Cinayet#Satır

Zeytinburnu'nda, parkta oturan Murat Keskinbıçkı, satırla başına defalarca vurularak öldürüldü. Polis soruşturması sonucu gözaltına alınan cinayetin şüphelisi İsmail A., suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Zeytinburnu, Topkapı'da bulunan bir parkta 27 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda yeşillikler arasında yerde yatan bir kişi görenler durumu polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan kişinin başına defalarca satırla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olayda hayatını kaybeden kişinin Murat Keskinbıçkı olduğu belirlendi. Keskinbıçak'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen dedektifler Murat Keskinbıçkı'yı öldüren kişinin görüntüsüne ulaştı. Ancak görüntülerde yüzü belli olmayan kişi, yüzlerce saat görüntü incelenerek takibe alındı. 

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada yapılan sokak çalışmalarında cinayetin meydana geldiği parka gelip giden kişiler araştırılmaya başlandı. Yapılan çalışmalarda zaman zaman parka gelen hiç tanımadığı kişilerle "Ne bakıyorsun" "Sana gıcık oldum" gibi sebeplerle kavga eden İsmail A. adlı kişinin kimliğine ulaşıldı. İsmail A.'nın telefonunu inceleyen dedektifler, cinayetin işlendiği saatte parkta olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine şüpheli gözaltına alındı. 

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ELBİSELERİ KAN İZİ BULUNMA İHTİMALİNE KARŞILIK İNCELEMEYE ALINDI

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İsmail A. olayla ilgili sorgulandı. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada bazı giysilerin üzerine kan izlerine benzer lekeler tespit edildi. Evden alınan eşyalar kan izlerinin tespiti için "Luminal" test yapılmak üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. 

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Poliste yapılan sorgusunda zaman zaman çelişkili ifadeler veren şüpheli İsmail A.'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İsmail A.'nın daha önceden çeşitli suçlardan 12 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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#Zeytinburnu#Cinayet#Satır

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