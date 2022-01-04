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Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan İBB açıklaması

#İçişleri Bakanlığı#Ankara#Terör
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklıdan İBB açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturma ile ilgili olarak Çataklı, ‘8 kişilik bir heyet var söz konusu olan. Bunlar olayın ciddiyeti ile bağdaşmayan olaylar. Yapılan işlemler hukuka tümüyle uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var.’ ifadelerini kullandı. Çataklı ayrıca, 'Yurt içindeki terörist sayısı 156’nın altına inmiş durumda.' dedi.

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Çataklı’nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

2022 yılını afetlere karşı tatbikat yılı olarak ilan ettik. Bu yılki afetlerde 16 bin 490 personel görev aldı. Afetlerle anında müdahale önemli, afet risklerini azaltmak da önemli. Afet risk azaltma planlarını tamamladık. Doğa olaylarını afete dönüşmesini engellemek temel önceliğimiz olacak.

2021 tüm terör örgütleri için hüsran yılı oldu. Tüm terör örgütleri 2021 yılını mumla arayacak. Artık boş hayallerin peşinden koşmayı bıraksınlar. FETÖ, 15 Temmuz'da kalkıştı ama başaramadi. Hapishanedeki üyelerini veya sağda solda kalmış birkaç sempatizanı hala boş hayallerle avutuyorlar ama tablo ortada. Fırsatını bulan, bir alttakinin üstüne basıp kaçmaya çalışıyor.

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'YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 156’NIN ALTINA İNMİŞTİR'

Şu anda PKK dağlarda 156’nın altına düşmüş durumda. 2021 yılında bin 140 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84’ü, sözde üst düzey terörist olup, bunların 11’i kırmızı, 2’si mavi, 5’i yeşil, 24’ü turuncu, 35’i de gri listedeki teröristlerdir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 809’u pkk/kck, 320’si deaş/htş, 11’i sol terör örgütü mensubudur.

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Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Katılım sayısı ise 51 kişi olarak gerçekleşmiştir. Yani örgüte katılımın 4 katının ikna ederek dağdan indirdik. Yıl sonu itibariyle örgütün yurt içi terörist sayısı 156’nın altına inmiştir.

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AÇILAN SORUŞTURMA

Görevlendirilen 5 Mülkiye Müfettişi, 1 Hazine Müfettişi, 1 MASAK bir de Ticaret Müfettişi var. 8 kişilik bir heyet var söz konusu olan. Olan yetkilerinde bilirkişi yönlendirme hakları var. Bu görevlendirilen arkadaş daha önce de İBB’de teftiş ve görevlendirmelerde bulunmuş.  Bunlar olayın ciddiyeti ile bağdaşmayan olaylar. Yapılan işlemler hukuka tümüyle uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var.

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