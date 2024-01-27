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Zeytinburnu'nda gasp anı kamerada: Bankadan 5 milyon lirayla çıktı, silahlı 2 kişi tarafından gasbedildi

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#Zeytinburnu#Banka#Gasp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 11:57

İstanbul Zeytinburnu'nda para dolu iki poşetle bankadan çıkan bir kişi aracına binerken gasbedildi. Poşetlerde 5 milyon lira olduğu öğrenilirken gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 24 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 5 milyon lira olan iki poşetle bankadan çıkan bir kişi kendisini bekleyen otomobile bindi. Tam bu sırada kendisini takip eden silahlı 2 kişi otomobil içerisinde bulunan para dolu poşetleri alıp kaçtı.

GASPÇILAR YAKALANDI

Sokakta bulunan bir kişi durumu fark edip kaçan gaspçılara çelme takmaya çalıştı ancak başaralı olamadı. Gaspçılar kaçarken, çevredekiler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler güvenlik kameralarını inceleyip şüphelileri tespit etti.

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Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 2 gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı.

"SİLAHI GÖRÜNCE PARAYI BIRAKMAK ZORUNDA KALDI"

Çevrede esnaflık yapan Yakup Bay, "2 kişilerdi ve ikisinin de elinde silah vardı. Maskeyi yüzüne indirerek vatandaşın elindeki parayı aldı. Silahı görünce de parayı bırakmak zorunda kaldı." dedi.

 

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#Zeytinburnu#Banka#Gasp

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