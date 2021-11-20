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Zenginler kirletiyor, fakirler ölüyor

#İklim Krizi#Çevre Kirliliği#Ali Kocabaş
Zenginler kirletiyor, fakirler ölüyor

İklim krizi dünyanın yeni gündemini oluştururken çalışmalar krizden insanların nasıl etkileneceğini de gözler önüne serdi.

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Dünyanın genel sıcaklık ortalaması 19’uncu yüzyıldakine oranlar 1.2 derece daha fazla. Ancak bu 1.5 derecenin üstüne çıktığı takdirde dünyada yaşam çok daha zor hale gelecek, insanlar bu nedenle hayatını kaybedecek ve doğal afetler çok daha yıkıcı olacak.

‘HASTALIKLAR ARTACAK’

Türk TORAKS Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ali Kocabaş, düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Akdeniz Bölgesi iklim krizinden en çok etkilenecek bölgelerden ve biz de bu bölgedeyiz. Sağlık açısından ise en çok beklediğimiz tehlikeler kalp ve solunum sistemi hastalıklarının akut ataklarının sıcak hava dalgaları nedeniyle artışı olacak. Çünkü bunlar doğal olaylar değil. Hava kirliliği nedeniyle yılda yedi milyon kişi erkenden ölüyor. Dünyanın dört bir yanında aşırı hava olayları ile ilgili felaketler daha sık görülüyor. Gıda güvenliği ve tedarikinde sorunlar açlığı ve kötü beslenmeyi artırıyor. Yükselen deniz seviyesi evleri ve yaşam alanlarını tahrip ediyor. İklim değişikliği travma sonrası stres bozukluğu ve anksiyetede artışa, insanların ruh sağlığında bozulmalara yol açıyor. 1.5 derece hedefine ve Paris İklim Anlaşması’na uymamız, 2030 yılına kadar tamamen fosil yakıtlardan çıkmamız gerekiyor. Bu sistemlerin getirdiği felaketlerde her zaman en çok ötekileştirilmiş kitleler, mülteciler, yoksullar, kadınlar ve çocuklar etkilenir. Yoksul insanlar ancak buralarda konut bulabiliyor. Şu anda dünyanın en zengin yüzde 1’inin dünya küresel emisyondaki katkısı yüzde 50 iken dünya nüfusunun en yoksul yüzde 50’sinin bu emisyona katkısı yüzde 10. Yani zenginler kirletiyor, fakirler ölüyor. Bütün dünya için geçerli olan durum budur.” 

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#İklim Krizi#Çevre Kirliliği#Ali Kocabaş

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