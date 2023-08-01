Zengezur bir an önce açılmalı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’yı ziyaret eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul etti. Beştepe’deki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Başdanışman Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.



15 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Bakan Bayramov’a, Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmini hedeflenen 15 milyar dolara çıkarmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Enerji ve ulaştırmada birlikte hareket etmenin ve tam işbirliği içinde bulunmanın iki ülkenin menfaatine olduğunu kaydeden Erdoğan, Trans-Hazar ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun önemine işaret ederek, bu yolları daha verimli kullanmak gerektiğini vurguladı. Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine dair normalleşme sürecinin de ele alındığı kabulde Erdoğan, Zengezur Koridoru’nun ivedilikle açılması ve kapsamlı barış anlaşmasının bir an önce hayata geçmesinin normalleşme süreci için önemli olduğuna dikkati çekti.