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Zelenskiy, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Vladimir Zelenskiy#Türkiye#Deprem
Zelenskiy, Türkiyenin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 18:30

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret ederek, taziye defterini imzaladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yabancı misyonlarında taziye defteri açıldı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret ederek, büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.

Zelenskiy, Türkiyenin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret etti

Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Türkiye'deki yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin anısını saygıyla anıyoruz. Bir anda çok sayıda can alan korkunç trajedi, yüreğimizde derin bir acıya neden oldu. Türk halkının acısını paylaşıyor, bu zor zamanda yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Zelenskiy, Türkiyenin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret etti

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#Vladimir Zelenskiy#Türkiye#Deprem

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