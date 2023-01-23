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Zehrinin litresi 10 milyon dolar! Yasak olmasına rağmen 'kara akrep' internette satışta

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#Muğla#İnternet#Alışveriş
Zehrinin litresi 10 milyon dolar Yasak olmasına rağmen kara akrep internette satışta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 12:58

DÜNYANIN en zehirli hayvanları arasında gösterilen ve zehrinin litre fiyatı 10 milyon dolar olduğu öğrenilen kara akrep (Androctonus crassicauda), Türkiye'de yasak olmasına rağmen, internet sitelerinde, çifti 7 bin liraya ulaşan fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.

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Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Ürdün ile Suudi Arabistan'da yayılım gösteren ve dünyanın en zehirli canlıları arasında yer alan kara akrepler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden çifti 7 bin liraya kadar ulaşan fiyatla satışa çıkarılıyor.

Sıcak ve kurak bölgelerde, step ve yerleşim yerlerinde, taş altlarında, ayrıca harabeler, ev, ahır gibi insana yakın yerlerde yaşayan, akşam karanlığından sonra ortaya çıkıp başta böcekler olmak üzere örümcekler ve çıyan gibi canlıları avlayıp beslenen kara akreplerin zehrinin litre fiyatının 10 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Kara akreplerini satışa çıkaran kişi ilanda, "Dişi-erkek adult (yetişkin) çift olarak satıyorum. Tamamen koleksiyonluk. Aşırı uysal. Zehir seviyesi çok düşük tür. Bakımı çok basit ve keyifli. Her ile kargo yaparım. Erkek genç, ömrü uzun" dedi.

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Zehrinin litresi 10 milyon dolar Yasak olmasına rağmen kara akrep internette satışta

Boyu 8 santim uzunluğunda olup, düz siyah ya da kahverengi renkteki kara akrebin, Türkiye'deki sarı akrepten sonra en zehirli ikinci akrep türü olduğu belirtildi. Evlerdeki akrep sokmalarının daha çok kara akreplerden kaynaklandığı da kaydedildi.

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#Muğla#İnternet#Alışveriş

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