Zehra’yı ölüme iten saldırgan beraat etti

Antalya’da boyacılık yapan Süleyman Taruk (19), geçen yıl aynı mahallede yaşadığı Zehra Demir (20) ile sevgili oldu. Demir bir süre sonra ayrılma kararı aldı. Taruk 28 Eylül 2019’da eski sevgilisine, “Ağabeyini arayıp yaşadıklarımızı anlatacağım” dedi. Ardından kızın evine gidip zile bastı. Demir’in kardeşleri aşağıya indi. Sokakta tartışma sürerken Demir, olanları ailesinin öğreneceğinden korkup dördüncü kattan atladı. Grubun yanına düşen Demir, hastanede can verdi. Aynı anda, elindeki bıçakla Demir ailesine saldıran Taruk’a cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur etmek suçundan Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Son duruşma dün görüldü. Savcılığın esas hakkındaki görüşünde, “Taruk’un Demir’e intihar etmesi gerektiğine dair beyanı ve bir tehdidi tespit edilememiştir. Taruk’un olay günü araması ve eve gelmesi başka suçları oluşturabilir. Bu eylemlerin intihara teşvike vücut verdiği söylenemez” denildi. Mahkeme, bu görüş doğrultusunda beraat kararı verdi.