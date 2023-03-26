Zayıflamada yeni tehlike! Merdiven altı mide botoksu öldürüyor

Haberin Devamı

Hızlı kilo vermek isteyenlerin son zamanlarda sıklıkla başvurduğu mide botoksu operasyonu, yanlış eller ve merdiven altı kliniklerde ölümcül bir silaha dönüşmeye başladı. Mide botoksunda yanlış uygulama ilk olarak geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada kendisini doktor olarak tanıtan Cengiz T.’nin operasyonlarıyla gündeme geldi. Cengiz T., TikTok’ta yayınladığı videolarda, mide botoksu yaptıran hastalarının hızla zayıfladığını anlattı. Bu videolarla kandırdığı hastaları, anlaştığı hastanelere götürüp komisyon aldı. İddialara göre tıbbi cihazlar onaylı olsa da enjekte edilen botoks ilaçları ülkeye kaçak yollardan sokulmuştu. “İlk günlerde çeşitli olumsuzluklarla karşılaşmanız normal” denilen hastalar, botoks işleminin ardından taburcu edildi.

KUSMA, TANSİYON, ÇİFT GÖRME...

Haberin Devamı

Ancak hastalar çift görme, mide bulantısı, tansiyon yükselmesi, kusma gibi şikâyetler yaşayınca yeniden hastanenin yolunu tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanan süreç için sosyal medya hesabından, “Denetimlerde, İstanbul’da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir’de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezi’nde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konularak incelemeye alınmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konu bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Etkilenen hastalarımıza gerekli tedaviler uygulanmış olup takipleri yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi. Cengiz T. ile Tuzla’daki hastanenin yetkili doktoru C.C.E. ve operasyonu yapan doktor Ş.Ş. 3 Mart’ta gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki doktoru serbest bıraktı, Cengiz T.’ye ise adli kontrol şartı getirdi.

VE BİR ÖLÜM VAKASI

Ancak Tuzla’daki hastanede 25 Şubat’ta ameliyat olan Türkmenistanlı Aylar Korhanova, 4 Mart’tan bu yana tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Bunun üzerine C.C.E. ve Ş.Ş. ile Cengiz T. bir kez daha gözaltına alındı ve sevk edildikleri nöbetçi hâkimlikte tutuklandı. Adli Tıp Kurumu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendilerine gönderilen mide botoksu ilaçlarını incelemeye aldı. Ayrıca Aylar Korhanova’ya detaylı otopsi yapıldı. Korhanova’nın yakınları da ameliyatı yapanlardan şikâyetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuca göre şekillenecek.

Haberin Devamı

AYDA 30 KİLO VAADİ

Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı: Bu hastalara normalin 3 katı botoks uygulandığını, kaçak ve menşei bilinmeyen botoks ürünü kullanıldığını ve hastalara “Size 1 ayda 20-30 kilo verdireceğiz”, “1 flakon yapılırsa botoks tutmaz, en az 3 doz yapılması gerekiyor” gibi tıbbi olarak mümkün olmayan vaatlerde bulunulduğunu söyledi. Banlı, operasyonu yaptırmak isteyenleri, “Lütfen daha ucuz diye bu tür uygulamalardan kaçının, kampanyalara inanarak işlem yaptırmayın” diye uyardı.

MİDE BOTOKSU NEDİR KİMLERE YAPILIR?

* Kilo verme yöntemlerinden biri olan mide botoksu, endoskopik yöntemle midenin belirli bölgelerine ‘botilinum toksini’ enjekte edilmesine deniyor.

Haberin Devamı

* Cerrahi bir yöntem olmadığı için herhangi bir kesi işlemi yapılmayan mide botoksu tedavisinde, yüzde 15-20 oranında kilo kaybı hedefleniyor.

* Obezite ameliyatı koşullarına uygun olmayan, cerrahi tedavi istemeyen, ek hastalıklarından dolayı ameliyat yapılamayan ve vücut kitle indeksi 25-40 arası olan hastalar için öneriliyor.

* Bir insan hayatı boyunca en fazla 3 kere mide botoksu yaptırabiliyor.

* mide botoksu ile 6 ayın sonunda ortalama 15 kilo verilebiliyor.

* Yapacak doktorun midenin hangi bölümüne, ne kadar dozda yapacağını iyi bilmesi gerekiyor.

* Botoksun etkinliği 6 ay sürüyor.