Zatürre dalgası yayılıyor

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Çin’den, ülkede özellikle çocuklar arasında yayıldığı bildirilen ‘tanı konulmamış zatürre vakaları’ hakkında daha fazla bilgi istemesinin ardından Çin’den gelen haberler endişeleri arttırıyor. Başkent Pekin ve kuzeydeki Liaoning eyaletinde çocuk hastanelerinde benzer semptomlar gösteren zatürre vakaları nedeniyle aşırı yoğunluk olduğu belirtildi.

SALGIN SEVİYESİNDE

Hastalığın Çin’in ardından Hindistan, ABD ve Avrupa ülkelerinde de görülmesi üzerine, tüm dünyada pandemi korkusu hortladı. Danimarka ve Hollanda’da sağlık yetkilileri söz konusu vakaları doğrularken, Fransa’da enfeksiyon vakalarının salgın seviyesine ulaştığı ifade edildi. İngiliz Daily Star gazetesine konuşan Washington Üniversitesi Patoloji Bölümü Profesörü Donald Karcher, herkese ‘maske takın’ çağrısında bulundu.

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GÖĞÜS AĞRISI, ATEŞ

Yayılan virüsün başlıca belirtileri olarak, çok yüksek ateş, terleme, keskin ve acı verici göğüs ağrısı, kuru öksürük gösterilirken uzmanlar vakaların artmasında çetin kış şartlarının da etkili olduğunu ifade ediyor. Çinli yetkililer ise grip benzeri hastalıklarda görülen artışı COVID-19 önlemlerinin kaldırılmasına bağlıyor. Londra Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nden Profesör Francois Balloux’e göre, Çin uzun karantinalardan sonraki ilk kışını geçiriyor ve özellikle çocuklar solunum yolu enfeksiyonu dalgası yaşıyor.

DÜNYADA ARTARSA TÜRKİYE DE ETKİLENİR





Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, dış basında sıkça gündeme gelen zatürre artışı iddialarının Türkiye için geçerli olmadığını belirterek, “Viral enfeksiyonlar mevsim normallerinin biraz üzerinde ama Türkiye’de zatürre ile ilgili belirgin bir artış söz konusu değil. Tabii dünyada ciddi bir artış olursa ülkemiz de etkilenir” dedi. Balık Hürriyet’e şunları söyledi: “Ekim ayının başından itibaren artışını gördüğümüz viral enfeksiyonlar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrediyor. İnfluenza RSV, nezle virüsleri ve COVID-19 görülmeye devam ediyor. Ama dış basında speküle edilen ve nedeni bilinmeyen bir zatürre salgını Türkiye için söz konusu değil. Ancak kolay bulaşan, epidemi ve pandemi vasıflarına sahip, COVID-19’un başındaki gibi, solunum yoluyla kolaylıkla bulaşan ve zatürre yapan viral enfeksiyon söz konusuysa zatürrenin yayılımı söz konusu olabilir. O zaman tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de etkilenir. Ama şu anda böyle bir emare yok. Dünya Sağlık Örgütü’nde de bir alarm durumu söz konusu değil.”

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ALARMA NEDEN OLACAK KANIT YOK





Prof. Dr. Derya Unutmaz da konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “Olağandışı veya yeni bir patojen tespit edilmemiştir. Uluslararası bir alarma neden olacak bir kanıt yoktur. Artışın, COVID sonrası, bilinen patojenlerin, özellikle yaygın bir bakteriyel enfeksiyon olan mikoplazma pnömonisi ile bağlantılı olduğu gözlenmiştir. Endişe etmeyin.”