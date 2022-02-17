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‘Zamları İngiltere Kraliçesi yapmadı’

#Faik Öztrak#Zam#CHP
‘Zamları İngiltere Kraliçesi yapmadı’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 6 liderin buluşması için, “Milletimizin tarihi özlemini yansıtmaktadır” dedi.

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Öztrak, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Ülkemiz siyasi tarihinde mevcut belli ana damarların bir masa etrafında toplanması siyaset tarihimizin de önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ahlatlıbel’de verilen fotoğraflar Türkiye’nin ortak geleceği için umut veren fotoğraflardır.

Milletimizin ‘Yandım Allah’ feryatları ne zamandan beri ‘yaygara’ oldu? Kaldı ki madem biz yaygara koparıyoruz sonunda neden bizim dediğimize gelmek zorunda kalıyorsunuz? Siz metal yorgunusunuz. ‘Temel gıda maddelerinde KDV’yi indirin’ dedik, indirdiler. Şimdi esnafa ‘sen malını yüzde 1 KDV ile sat. Alırken ödediğin yüzde 8 KDV’nin üzerine bir bardak su iç’ diyorlar. Küçük esnafımız batmadan bu yüzde 7’lik KDV farkını derhal iade edin.

ŞENER ŞEN HİÇ YAPMADI

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Rahmetli Demirel’in meşhur sözüdür: ‘Galibiyetin sahibi çoktur. Ama mağlubiyetin sahibi yoktur. Binaenaleyh mağlubiyet yetimdir.’ Şimdi AK Parti yetkilileri yaptıkları zamları yetim ve öksüz bırakmaya çalışıyor. Grup Başkan vekillerinden biri çıktı, ‘Bu zamları devlet yapmıyor’ deyiverdi. Herhalde İngiltere Kraliçesi yapmadı. Rahmetli Başkan Kennedy de yapmadı. Taçsız kral Pele de yapmadı. Brigitte Bardot veya Nadia Comaneci de yapmadı. Bu zamları Şener Şen hiç yapmadı. Siz yaptınız siz.”

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#Faik Öztrak#Zam#CHP

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