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Haber Giriş: 31.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Zamana karşı yarış

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Zamana karşı yarış
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Depremin ardından yıkılan binalarda zamana karşı bir yarış başladı. Arama kurtarma ekipleri canla başla çalışırken enkaz başlarında nefesler tutuldu. Sağ ulaşılan her bir vatandaş, enkaz altından alkışlar ve sevinç çığlıklarıyla çıkarıldı...

Deprem nedeniyle yıkılan binaların enkazında, çevre sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekipleri derhal çalışma başlattı. Yıkılan binalarda yakınları bulunanlar endişe dolu gözlerle çalışmaları izledi. Çalışmalar sonucu enkazdan her sağ kurtuluş büyün sevince neden oldu. Alkışlar eşliğinde çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zamana karşı yarış

‘ULAŞILAMAYAN BİNA YOK’

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, akşam üstü yaptığı açıklamada “4 bina tam olarak yıkıldı. Çok hasarlı binalar da var. Şimdiye kadar yan yatmış binalardan 70’e yakın vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı.

Zamana karşı yarış

Tam yıkılmış binalarda da kurtarılan vatandaşlarımız var” bilgisini verdi. Köşger, “Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok şu anda. Tüm binalara ulaşılmış durumda ve tüm binalarda çevre emniyetini güvenlik güçlerimiz alıyor” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise depremin ardından kendilerine 20’ye yakın yıkım ihbarı geldiğini söyledi. 

Zamana karşı yarış

Dün akşam artçı sarsıntıların devam etmesi ve duvarlarda hafif çatlaklar oluşması nedeniyle, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yataklı servislerden 150 hasta da bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

Zamana karşı yarış

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