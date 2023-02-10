Zamana karşı... Hayat kurtarma yarışı

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, 10 ilde 6 bin 444 bina yıkıldı. 17 bin 674 kişi hayatını kaybetti, 72 bin 879 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32’nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik” dedi.

Büyük depremlerin artçı sarsıntıları da devam ederken dün öğle saatlerine kadar bölgede en büyüğü 5’lik toplam 1185 artçı sarsıntı gerçekleşti.Dün sabah itibarıyla bölgede görev yapan personel sayısı toplam 113 bini geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacaklar” açıklaması yaptı. Deprem bölgesine 1245 ambulans, 245 UMKE timi ve 5 uçak ambulans ile toplam 6 bin 572 sağlık personeli gönderildi. Ayrıca sahada 10 bin 363 iş makinesinin görev yaptığı bildirildi.

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ELEKTRİK VERİLDİ

Bölgede 100 binin üzerinde çadır kuruldu. 10 ilde konteynerlerin kurulumuna da başlandı. 1 milyon 255 bin battaniye gönderildi. Ana arterler ulaşıma açılırken, afet bölgesine kontrollü şekilde elektrik ve doğalgaz verilmeye başlandı. Ayrıca bölgeye akaryakıt sevkıyatı devam ediyor.

13.5 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Depremden etkilenen 10 ilin toplam nüfusu 13 milyon 421 bin. TÜİK verilerine göre, depremden etkilenen illerin son nüfus sayıları şöyle: Gaziantep 2 milyon 154 bin 51. Hatay 1 milyon 686 bin 43. Adana 2 milyon 274 bin 106. Osmaniye 559 bin 405. Diyarbakır 1 milyon 804 bin 880 bin. Kahramanmaraş 1 milyon 177 bin 436. Malatya 812 bin 580. Adıyaman 635 bin 169. Kilis 147 bin 919. Şanlıurfa 2 milyon 170 bin 110.

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UÇAKLARDAN 519 SORTİ GEMİLERDE ACİL TEDAVİ

Mehmetçik deprem afetinde yaraları sarmak için arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına devam ederken yaralı vatandaşlar da Türk Hava Kuvvetleri’ne ait helikopter ve uçaklarla çevre illere tahliye ediliyor. Hava koridoru üzerinden depremlerin etkilediği illere 519 sortiyle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşındı.

İskenderun Limanı’na demir atan Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemilerinde Sağlık Bakanlığı personelinin de desteğiyle yaralı vatandaşlara cerrahi müdahale dahil sağlık hizmeti sunuluyor. TCG İSKENDERUN gemisiyle de yaralılar İskenderun’dan Mersin Limanı’na intikal ettiriliyor. Çıkarma gemileri de iş makineleri ve gerekli malzemeleri taşıyor.

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SAHRA HASTANESİ

TSK, Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi bahçesine sahra hastanesi kurdu. Bölgeye 34 sahra mutfağı da kurululuyor. (DHA)

EMNİYET’İN 14 HAVA ARACI 150 SAAT YARDIM TAŞIDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, bünyelerinde bulunan 14 hava aracıyla 150 saat uçuş gerçekleştirerek, yardım malzemelerinin depremzedelere ulaştırıldığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için seferberiz. 1 uçak, 9 helikopter, 3 İHA, 1 İKU toplam 14 hava aracımız ile 150 saat uçuş gerçekleştirerek yardım malzemelerinin depremzedelere ulaşmasını sağladık. Birlikte güçlüyüz” ifadelerine yer verildi.(İHA)