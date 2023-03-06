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‘Zaman tüneli’nde yolculuk

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#Malazgirt#Depremzede#Depremzede Çocuklar
‘Zaman tüneli’nde yolculuk
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Adıyaman, Malatya, Adana ve Elazığ’dan çok sayıda depremzede Muş’un Malazgirt ilçesinde misafir edildi.

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Malazgirt Kaymakamlığı, depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenledi. 1071’den 2071’e Zaman Tüneli Müzesi’ndeki eğlenceye çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. Müze salonunda film izleyen çocuklar, palyaçolarla oyunlar oynadı. Yüzleri çeşitli şekillerde boyanan çocuklara, günün anısına çeşitli hediyeler verildi. 

‘BAYRAM HAVASI GİBİYDİ’

Palyaçolar eşliğinde eğlenen çocuklardan Belinay Altıntaş, “Bizi çok mutlu etti. Hediyeler vardı, yemek yedik, sinema izledik. Yani bugün çok güzeldi. Benim için bir bayram havası idi. Müzeyi gezdik, eski eşyaları görmek çok hoştu benim için” diye konuştu. 

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#Malazgirt#Depremzede#Depremzede Çocuklar

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