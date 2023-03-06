‘Zaman tüneli’nde yolculuk

Haberin Devamı

Malazgirt Kaymakamlığı, depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenledi. 1071’den 2071’e Zaman Tüneli Müzesi’ndeki eğlenceye çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. Müze salonunda film izleyen çocuklar, palyaçolarla oyunlar oynadı. Yüzleri çeşitli şekillerde boyanan çocuklara, günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

‘BAYRAM HAVASI GİBİYDİ’

Palyaçolar eşliğinde eğlenen çocuklardan Belinay Altıntaş, “Bizi çok mutlu etti. Hediyeler vardı, yemek yedik, sinema izledik. Yani bugün çok güzeldi. Benim için bir bayram havası idi. Müzeyi gezdik, eski eşyaları görmek çok hoştu benim için” diye konuştu.