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‘Zaman Kapsülü’yle 2048’e yolculuk

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#ODTÜ#Zaman Kapsülü#ODTÜ Mezunlar Günü
‘Zaman Kapsülü’yle 2048’e yolculuk
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

ODTÜ, 25 yıl sonra açılacak bir ‘Zaman Kapsülü’ yaptı. Geleceğin ODTÜ’lülerine mesajların konulduğu kapsül, ‘Zaman Parkı’na gömüldü. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel hazırlanan kapsül, 2048 yılının ‘Mezunlar Günü’nde açılacak.

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ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), bu yıl 8 Temmuz’da düzenlenen ‘Mezunlar Günü’nde gelecekteki öğrenciler için ‘Zaman Kapsülü’ hazırladı. ODTÜ çalışanları, öğrencileri ve mezunları gelecekteki öğrencilere mesajlarını kapsül içine yerleştirilen bin 500’e yakın mektupla iletecek. Bunun yanı sıra kapsüldeki anı objeleri ve yüzlerce resim de geleceğin öğrencilerinin yüzlerini gülümsetecek.

‘Zaman Kapsülü’yle 2048’e yolculuk

ÇOCUKLAR RESİM ÇİZDİ

Bu çalışmayla kuşaklar arasında bir bağ oluşturmak istediklerini dile getiren Rektör Danışmanı Prof. Dr. Eren Kalay şöyle konuştu: “İlkokul çağındaki çocuklardan kapsülün içine koymak için, 25 yıl sonra nasıl bir dünya hayal ettiklerine dair resimler çizmelerini istedik. Türkiye’deki 8 farklı ODTÜ Koleji’nde eğitim gören 1’inci sınıf öğrencilerinden, mensup ve mezunlarımızın çocuklarından bu resimleri topladık. Ayrıca kapsülün içine çeşitli anı objeleri yerleştirdik. Paralar, ODTÜ ayıcığı, tişört, heykel ve Hürriyet dahil o günün gazetelerini yerleştirdik.

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‘Zaman Kapsülü’yle 2048’e yolculuk

25 YIL SONRA AÇILACAK

Kampüsün içinde Çarşı Bölgesi’ndeki ormanlık bölgede oluşturulan ‘Zaman Parkı’nda, yerin yaklaşık 2,5 metre altına gömdük. Kapsülü,11 Temmuz 2048 yılında, 25 sene sonra düzenlenecek ‘Mezunlar Günü’nde açılmak üzere uğurladık.”

BOĞAZİÇİ DE YAPMIŞTI

- Boğaziçi Üniversitesi de 2014 yılında 150’nci yıl etkinliği kapsamında Zaman Kapsülü yapmıştı. Boğaziçi’nin kapsülü de 50 yıl sonra açılmak üzere toprağa gömülmüştü. Nuran Çakmakçı’nın da katıldığı törende kapsülün içine Hürriyet gazetesinin o günkü sayısı, yemekhane mönüsü, öğrencilerin posterleri ve anı materyalleri yerleştirilmişti. Üniversitenin Güney Kampüs Üstün Ergüder Meydanı’nda, rektörlük binası önüne gömülen kapsül, 2064 yılında açılacak.

‘Zaman Kapsülü’yle 2048’e yolculuk

 

 

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#ODTÜ#Zaman Kapsülü#ODTÜ Mezunlar Günü

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