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Ekmeğe zam yapan fırıncılara karşı belediyeden hamle: Yarı fiyata satılıyor

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#Ekmek#Afyonkarahisar#Emirdağ
Ekmeğe zam yapan fırıncılara karşı belediyeden hamle: Yarı fiyata satılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 16:39

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde fırıncıların 220 gram ekmeğin satış fiyatını 7 TL’den 10 TL’ye çıkarması üzerine harekete geçen belediye kendi fırınında üretim kapasitesini arttırarak ekmeği 5 TL’den satmaya başladı.

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220 gramın ekmeğin 7 TL’den satıldığı ilçede fırıncı esnafı aldığı kararla fiyatı 10 TL’ye yükseltti. Bunun üzerine Belediye Başkanı Serkan Koyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘siyasi fırsatçılığa taviz verilmeyeceğini’ duyurarak fahiş fiyat artışına karşı harekete geçeceklerini ifade etti.

Ekmeğe zam yapan fırıncılara karşı belediyeden hamle: Yarı fiyata satılıyor

Ardından belediyeye ait fırında üretim kapasitesi arttırılarak ekmeğin 5 TL’den satılacağı duyuruldu. Belediye ekipleri Emirdağ Cumhuriyet Meydanı, Uzun Çarşı Girişi ve Eski Kantar bölgesinde ekmek satış noktaları kurdu. Belediyenin ekmeğin fiyatının arttırılmasına yönelik yaptığı bu hamle vatandaşlardan büyük destek gördü.

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Ekmeğe zam yapan fırıncılara karşı belediyeden hamle: Yarı fiyata satılıyor

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#Ekmek#Afyonkarahisar#Emirdağ

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