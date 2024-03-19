×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Zam tartışması kanlı bitti: Kiracısını bacağından vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Körfez#Kira
Zam tartışması kanlı bitti: Kiracısını bacağından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 16:46

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Z.T., kira artışı sebebiyle tartıştığı kiracısı S.Y.'yi tabanca ile bacağından vurdu. S.Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan Z.T. bir süre sonra polise teslim oldu.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayide kumlama işi yapan S.Y.'nin dükkan sahibi Z.T., iş yerine geldi. Burada taraflar arasında kira artırımı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında Z.T., yanındaki tabanca ile S.Y.'yi sağ bacağından vurdu.

Zam tartışması kanlı bitti: Kiracısını bacağından vurdu

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli Z.T.'nin bir süre sonra Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu bildirildi.

Zam tartışması kanlı bitti: Kiracısını bacağından vurdu

Haberin Devamı

Şüpheli Z.T.'nin 2009 yılında araç park meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabanca ile vurarak öldürmekten hüküm giydiği, yakın zamanda da tahliye olduğu bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Körfez#Kira

BAKMADAN GEÇME!