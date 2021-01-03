‘Zalim Fırat’ artık ağıt yaktıramayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2021’de, Cumhurbaşkanlığının ve Meclisimizin öncülüğünde, ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için gereken adımları milletimizle birlikte atacağız” dedi. Elazığ Kömürhan Köprüsü bağlantı tüneli ile yolunun açılışına video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü’nün mili bir mühendislik eseri olduğunu belirtti. Erdoğan konuşmasına 2021 yılının reform yılı olacağını belirterek başladı ve şunları söyledi: “Milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları, biz hayata geçirdik. İnşallah 2021’i de bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı’nın ve Meclisimizin öncülüğünde, ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için gereken adımları milletimizle birlikte atacağız. Ekonomide ve hukukta yapacağımız reformlarla ülkemizi, yatırım, üretim, istihdam, özgürlükler bakımından geliştirerek, hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız.

‘AŞIMIZ EN GEÇ NİSANDA HAZIR’

Allah’ın takdiriyle, 2021’i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Yurtdışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiği aşacağımıza inanıyorum. İnşallah, en geç nisan ayında geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız. Son yıllarda mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlar önemlidir. Asıl önemlisi, bunları koruyup daha ileriye taşıyacak adımları atmamızdır.

‘MİLLETİMİZ PRİM VERMİYOR’

Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde, ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin yükselişinin önünü, içeride terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir. Geçmişte uzun yıllar boyunca, siyasi istikrarsızlıkların, vesayet baskısının, darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz, hamdolsun bu tür senaryolara prim vermiyor.

YUNAN FİLOZOFUNDAN ÖRNEK

Antikçağ filozoflarından Epiktetos ne diyor: ‘Koyun, yemini çobanın önüne getirip de ‘bak ne güzel yedim’ demez. Yemini yer, sindirir. Yün ve süt verir. Sen de felsefi ilkelerini insanlara anlatıp durma. Onlara sindirdiğin bu ilkelerden ürettiklerini göster.’ Esas olan, halkın ve insanlık için ne ürettiğin, onlara ne verdiğin ne kattığındır. Sürekli ilkelerden bahsedip, hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş zihniyet varlığını hâlâ sürdürmektedir. Ayasofya’nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz.”

‘HİZMET SİYASETİNDEN ZERRE TAVİZ VERMEDİK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen hizmetleri de şu sözlerle anlattı: “Biz bunlara aldırmadan, ‘hizmet siyaseti’ diyoruz. ‘Eser siyaseti’ diyoruz. Milletimizin önüne işte burada olduğu gibi eserlerimizle, hizmetlerimizle, yaptıklarımız ve yapmayı taahhüt ettiklerimizle çıkıyoruz. Bu anlayışla tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik. Libya’da ve Azerbaycan’da elde ettiğimiz başarıların sevincini hep birlikte yaşadık. Biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin, eser inşa etmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürlüğünü, refahını, güvenliğini güçlendirmek için her alanda gece-gündüz çalıştık. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar da durmayacağız. Hep birlikte o günleri de göreceğiz.”

HÜZÜNLÜ TÜRKÜYÜ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Kömürhan Köprüsü’nün açılışı töreninde türküden de örnek verdi ve Fırat’ın azgın sularının artık kurban alamayacağını vurguladı: “İnşallah artık Fırat’ın azgın sularında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ardından ağıtlar yakılmayacak. Ne diyor o hüzünlü türküde;

‘Kömürhan köprüsü Harput’a bakar.

Kör olası zalim Fırat, ocaklar yakar.

Ahbaplarım gelmiş, ağıtlar yakar.

Söyletmeyin beni anam yaram derindir’.

Yaptığımız yatırımlar ve inşa ettiğimiz projelerle Fırat’ı kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz.”



‘Eşkiya’nın müziği de Kömürhan Köprüsü’nü antalıyordu.

DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜĞÜ

Kömürhan Köprüsü’nün özelliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: “Ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Toplam uzunluğu 660 metreyi, orta açıklığı 380 metreyi bulan Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor. Fırat Nehri’nde inşa ettiğimiz bu köprü, Karakaya barajımızın çevresinde yolu kısaltarak, yılda sadece vakitten 9.3 milyon TL ve yakıttan 4.7 milyon tasarruf sağlayacaktır. Tasarımından inşasına kadar her şeyiyle yüzde yüz yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır. Bu köprü aynı zamanda Elazığ ve Malatya havalimanları arasındaki mesafeyi de azaltarak bölgenin ulusal ve uluslararası hava ulaşımında da kolaylık sağlayacaktır.”

ŞU FIRAT’IN SUYU AKAR SERİNDİR

Şu Fırat’ın suyu akar serindir

Ölem ölem derdo ölem akar serindir oy oy

Yarimi götürdü kanlı zalimdir ölem ölem

Kanlı zalimdir nasıl gülem oy oy

Daha gün görmemiş taze gelindir

Ölem ölem derdo ölem taze gelindir oy oy

Söyletmeyin beni yaram derindir

Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem oy oy

Kömürhan köprüsü Harput’a bakar

Ölem ölem derdo ölem Harput’a bakar oy oy

Kör olası zalim Fırat ocaklar yıkar ölem ölem

Ocaklar yıkar nasıl gülem oy oy

Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar

Ölem ölem derdo ölem ağıtlar yakar oy oy

Söyletmeyin beni yaram derindir

Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem oy oy