â€˜ZAHAâ€™nÄ±n ilk tatbikatÄ±

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TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±, 8 Ã¼lkeden askeri personel, gemi ve gÃ¶zlemcilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'DoÄŸu Akdeniz-2023 TatbikatÄ±' Antalya KÃ¶rfezi'nde devam ediyor. 17 KasÄ±m'da baÅŸlayan tatbikatta senaryo gereÄŸi, deprem sonrasÄ± yaÅŸanan kaos ortamÄ±ndan sivilleri kurtarma operasyonu gerÃ§ekleÅŸtirildi. Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu'nun bizzat yÃ¶nettiÄŸi tatbikata TCG Anadolu uÃ§ak gemisi, deniz piyade unsurlarÄ±, helikopterler, SAS ve SAT timleri katÄ±ldÄ±.

Tatbikat gereÄŸi aynÄ± zamanda hastane gÃ¶revi gÃ¶ren TCG Anadolu'ya Chinook helikopter ile tÄ±bbÄ± cihaz sevkiyatÄ±, helikopter ve denizaltÄ± ile de yaralÄ± sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±. Sivilleri kurtarmak iÃ§in SarÄ±su PlajÄ± yakÄ±nÄ±na helikopterle Ã¶ncÃ¼ birlik olarak askerler geldi. Halatlarla helikopterden inen askerlerin ardÄ±ndan botlarla SAS ve SAT timleri karaya Ã§Ä±ktÄ±.

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SÄ°VÄ°LLER VE PERSONEL KURTARILDI

Senaryo gereÄŸi bu sÄ±rada hem denizde hem karada hareket edebilen yerli Ã¼retim Ã¼Ã§ ZAHA denizden gelerek karaya Ã§Ä±ktÄ±. ArdÄ±ndan da LCM gemileri ile askeri personel ve ZPT'ler getirildi. HeyecanlÄ± anlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tatbikatta deprem sonrasÄ± kurtarÄ±lanlar, gerekli kontroller yapÄ±ldÄ±ktan sonra LCM gemileriyle gÃ¼venli bÃ¶lgeye taÅŸÄ±ndÄ±.ÂTatbikat yarÄ±n Aksazâ€™da sona erecek.

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