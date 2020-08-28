Zafere doğru

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs nedeniyle 30 Ağustos törenlerine sınırlama getirmesinin ardından Ankara’daki Zafer Bayramı kutlama programları da netleşti. Bu yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri tedbirli şekilde yapılacak. Ankara’daki ilk tören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan, “başkomutan” sıfatıyla Anıtkabir’i ziyaret ederek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyacak. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak olan Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı’na geçerek 30 Ağustos tebriklerini kabul edecek. Devlet erkanının ve yabancı misyon temsilcilerinin katılacağı tebrik töreni de el sıkışma olmadan, maskeli, mesafeli yapılacak.

ERDOĞAN’DAN İKİ AÇILIŞ

Erdoğan, Beştepe’de tebrikleri kabul etmesinin ardından, 30 Ağustos programları çerçevesinde Roketsan’ın Lalahan tesislerinde Uzay Teknolojileri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nin açılışını yapacak. Tesiste Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Projesi ve uzay projelerine ilişkin araştırmalar yapılıyor. Roketsan tarafından geliştirilen kritik sistemde önemli bir viraj da 30 Ağustos’ta dönülecek. Projeyle 100 kilonun altındaki mikro uydulara, irtifası en az 400 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirilebilme kabiliyeti kazandırılması hedefleniyor. Telekonferansla Elmadağ’daki Patlayıcı Kimyasalları Hammadde Üretim Tesisi’ni de açacak olan Erdoğan, geliştirilen füze kabiliyetleri test atışlarını da canlı bağlantıyla izleyecek. Erdoğan, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mezuniyet törenine de katılacak.

ASKERLERDEN ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

Erdoğan’ın her yıl geleneksel olarak Beştepe’de yaklaşık 2 bin davetliyi ağırladığı 30 Ağustos Resepsiyonu ise bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında yapılmayacak. 30 Ağustos kutlamaları kapsamında askerler TBMM’den Ulus’taki Birinci Meclis’e Zafer Yürüyüşü de yapacak.

BÜYÜK TAARRUZ UÇUŞU

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Büyük Taarruz’un 98’inci yıldönümünde Afyonkarahisar’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkan Türk Yıldızları’na ait 6 jet, ilk olarak Hıdırlık Mesire Alanı ile Karahisar Kalesi arasına ay yıldız figürü çizdi, ardından da şehrin üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi.