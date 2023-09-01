×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Zafere de Ata’ya da çok yakıştı

Güncelleme Tarihi:

#30 Ağustos#Anıtkabir#Dolunay
Zafere de Ata’ya da çok yakıştı
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 07:00

30 Ağustos Zafer Bayramı gecesi dolunayın Anıtkabir üstünde batışı muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Haberin Devamı

Açık, berrak bir hava, masalsı mavi dolunay ve her gün, her saat ışık saçan Anıtkabir... Dolunayın sabah saat 06.15 gibi süzülerek Anıtkabir üzerinden batışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yerleşkesinden Hürriyet fotomuhabirinin objektifine böyle yansıdı.

Zafere de Ata’ya da çok yakıştı

AYNI KAREDE

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet’in 100. yılında ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kapılarını bu kez başkentte açtı. Gün boyu başkent TEKNOFEST etkinlikleri ve Zafer Bayramı kutlamalarıyla yoğun bir gün geçirirken, akşam ise gökyüzünde mavi dolunay şöleni vardı. Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA’nın uçuşu da dolunay ile aynı kareye girdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#30 Ağustos#Anıtkabir#Dolunay

BAKMADAN GEÇME!