Zafere de Ata’ya da çok yakıştı

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Açık, berrak bir hava, masalsı mavi dolunay ve her gün, her saat ışık saçan Anıtkabir... Dolunayın sabah saat 06.15 gibi süzülerek Anıtkabir üzerinden batışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yerleşkesinden Hürriyet fotomuhabirinin objektifine böyle yansıdı.

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet’in 100. yılında ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kapılarını bu kez başkentte açtı. Gün boyu başkent TEKNOFEST etkinlikleri ve Zafer Bayramı kutlamalarıyla yoğun bir gün geçirirken, akşam ise gökyüzünde mavi dolunay şöleni vardı. Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA’nın uçuşu da dolunay ile aynı kareye girdi.